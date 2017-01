Bleibt Wolbergs im Amt? Diese Woche fällt die Entscheidung

In der Mittelbayerischen Zeitung kündigte die Regensburger SPD-Vorsitzende und Abgeordnete Margit Wild an, dass die Partei sich gegenüber Wolbergs heute klarer positionieren will. Auch die Forderung nach einem Parteiaustritt steht demnach im Raum.

Die bunte Koalition bröckelt

Unterdessen fordert die ÖDP im Regensburger Stadtrat die Auflösung der sogenannten "bunten Koalition" aus SPD, Grünen, FDP und Freien Wählern. ÖDP-Fraktionschef Benedikt Suttner verlangt im Stadtrat außerdem Aufklärung über den Stand aller Bauprojekte. Es dränge sich der Verdacht auf, dass die Oberbürgermeister Hans Schaidinger (CSU) und Joachim Wolbergs den Stadtrat nicht ausreichend informiert hätten.

Bereits in der vergangenen Woche wurden in den Reihen der Koalition Rücktrittsforderungen laut. Der Vorsitzende der FDP-Stadtratsfraktion, Horst Meierhofer, teilte mit, dass man erst nach der Neuwahl der SPD-Fraktionsspitze entscheiden wolle, ob die Liberalen in der Koaltion bleiben. Piratenpartei-Stadträtin Tina Lorenz hält eine zügige OB-Neuwahl für unerlässlich.

Was passiert dann?

Sollte Wolbergs des Dienstes enthoben werden, würde auch ein Teil seiner Dienstbezüge einbehalten werden. Das bestätigte ein Sprecher der Münchner Behörde, die für Disziplinarverfahren gegen Beamte zuständig ist, dem BR. Die Landesanwaltschaft hatte Wolbergs hierzu angehört, erklärte Oberlandesanwalt Robert Kirchmaier. Eine vorläufige Dienstenthebung kann ausgesprochen werden, "wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass das Disziplinarverfahren mit der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis zum Abschluss gebracht werden wird oder wenn die weitere Anwesenheit des Beamten im Dienst die Gefahr birgt, dass der Dienstbetrieb oder die Ermittlungen wesentlich beeinträchtigt würden", erläutert Behördensprecher Robert Kirchmaier.

Selbstanzeige bringt Verfahren ins Rollen

Der Regensburger OB Wolbergs hatte das Disziplinarverfahren im vorigen Jahr durch eine Selbstanzeige ins Rollen gebracht, nachdem bekannt geworden war, dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt.

Das sind die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft 2012 37.600 Euro: Eine Wolbergs nahestehende Person kauft eine Eigentumswohnung beim beschuldigten Bauunternehmer, Kaufpreis um 37.600 Euro reduziert

1.600 Euro: Haus von OB Wolbergs wird unentgeltlich vom Bauunternehmer renoviert, Bauunternehmer verschafft ihm entsprechenden Kostenvorteil Ende 2013/Anfang 2014 500.000 Euro: Wahlkampfspende an Wolbergs' SPD-Ortsverein vom Bauunternehmer, zusätzliche Zusicherung von finanzieller Unterstützung für den Fußballverein SSV Jahn Regensburg 2013 bis 2015 108.900 Euro: Elf Einzelspenden à 9.900 Euro gehen vom Bauunternehmer an Wolbergs' SPD-Ortsverein Regensburg Stadtsüden 1. Mai 2014 Amtseinführung Wolbergs 2. Mai 2014 OB Wolbergs veranlasst Neuvergabe des Nibelungenkasernenareals 1. Juni 2014 Wolbergs wird Vorsitzender des Aufsichtsrats des SSV Jahn Regensburg Juli 2014 Stadtrat Regensburg beschließt auf Bauunternehmer zugeschnittene Ausschreibung Oktober 2014 Nibelungenkasernenareal wird an Bauunternehmer vergeben Dezember 2014 1,2 Millionen Euro: fließen vom Bauunternehmer an den SSV Jahn Regensburg Mai 2015 500.000 Euro: zahlt der Bauunternehmer an den SSV Jahn Regensburg 2015 40.000 Euro: Eine Wolbergs nahestehende Person kauft eine Eigentumswohnung beim beschuldigten Bauunternehmer, Kaufpreis um 40.000 Euro reduziert bis April 2016 39.600 Euro: Vier Spenden à 9.900 Euro gehen von Strohmännern des Bauunternehmers an Wolbergs' Ortsverein

Bestechung und Bestechlichkeit

Die Staatsanwaltschaft wirft Wolbergs und seinem Vorgänger Hans Schaidinger (CSU) Bestechlichkeit vor, dem Bauunternehmer Volker Tretzer Bestechung in zwei Fällen und einem weiteren Beschuldigten Beihilfe zur Bestechung, jeweils in besonders schweren Fällen. Alle außer Schaidinger wurden verhaftet und sitzen nun in U-Haft. Zusätzlich wird gegen weitere Personen ermittelt. Theo Ziegler von der Staatsanwaltschaft Regensburg sprach von "vier Personen plus x", die im Visier der Staatsanwaltschaft stehen.

Es besteht der dringende Verdacht, dass Wolbergs bei der Vergabe des ehemaligen Areals der Nibelungenkaserne das Wohnungsbauunternehmen des Mitbeschuldigten bewusst bevorzugt hat. Dadurch soll er seinen Teil einer illegalen Absprache erfüllt haben, bei der ihm der beschuldigte Unternehmer eine Spendenzahlung von einer halben Million Euro sowie die finanzielle Unterstützung des Fußballvereins SSV Jahn Regensburg in Aussicht gestellt haben soll. Oberbürgermeister Wolbergs soll auch geldwerte Vorteile in Höhe von rund 79.000 Euro von dem beschuldigten Unternehmer erhalten haben.

Die Geschichte einer Spendenaffäre