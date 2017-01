Regensburger OB in Haft Rücktrittsforderungen werden laut

Die Staatsanwaltschaft wirft Wolbergs Bestechlichkeit vor, einem Bauunternehmer Bestechung und einem weiteren Beschuldigten Beihilfe zur Bestechung, jeweils in besonders schweren Fällen. Die beiden Männer wurden ebenfalls verhaftet und sitzen nun in U-Haft.

Es besteht der dringende Verdacht, dass Wolbergs bei der Vergabe des ehemaligen Areals der Nibelungenkaserne das Wohnungsbauunternehmen des Mitbeschuldigten bewusst bevorzugt hat. Dadurch soll er seinen Teil einer illegalen Absprache erfüllt haben, bei der ihm der beschuldigte Unternehmer eine Spendenzahlung von einer halben Million Euro sowie die finanzielle Unterstützung des Fußballvereins SSV Jahn Regensburg in Aussicht gestellt haben soll. Oberbürgermeister Wolbergs soll auch geldwerte Vorteile von dem beschuldigten Unternehmer erhalten haben. Der Unternehmer soll kostenlos ein Haus renoviert haben, das zum Teil Wolbergs gehört und zwei Personen aus Wolbergs Umfeld mehrere zehntausend Euro Nachlass beim Kauf zweier Eigentumswohnungen gegeben haben.