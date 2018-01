Regensburger Korruptionsaffäre Wolbergs-Verhaftung - ein Jahr danach

Der 18. Januar 2017 ist vielen Regensburger Kommunalpolitikern und Beobachtern in bester Erinnerung: Für viele war es ein Schock. Ein halbes Jahr nach dem Bekanntwerden der Korruptionsvorwürfe gegen den SPD-Oberbürgermeister der Stadt wurde er verhaftet. Noch in der sechswöchigen Untersuchungshaft wurde er suspendiert.

Wann beginnt der Prozess? - Die Frage bleibt offen

Im Juli vergangenen Jahres hat die Staatsanwaltschaft schließlich Anklage gegen Wolbergs, einen Bauträger, dessen Ex-Geschäftsführer und einen weiteren SPD-Politiker erhoben. Wolbergs wirft sie Bestechlichkeit vor. Er beteuert seine Unschuld.

Derzeit prüft das Landgericht noch immer, ob es die Anklage zulässt und es zum Prozess kommt. Mit einer Entscheidung wird in den nächsten Wochen gerechnet. Im Kern geht es in dem Verfahren um die Vergabe von Baugrund gegen mehrere Hunderttausend Euro an Parteispenden an Wolbergs' SPD-Ortsverein.

Darüber hinaus laufen weitere Ermittlungen - gegen andere Bauträger etwa und gegen Wolbergs' Amtsvorgänger Schaidinger von der CSU. Noch in der vergangenen Woche wurde sein Haus durchsucht. Wann diese parallel laufenden Verfahren abgeschlossen sind, ist aber auch ein Jahr nach der Verhaftung von Joachim Wolbergs völlig offen.

Die Chronik zur Spendenaffäre um OB Joachim Wolbergs