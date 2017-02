Regensburger Korruptionsaffäre Landesanwalt kürzt Wolbergs' Bezüge um 50 Prozent

Die Kürzung der Dienstbezüge um 50 Prozent ist der maximal mögliche Betrag, der in solchen Fällen einbehalten werden darf, heißt es in der Begründung der Landesanwaltschaft. Sollte Wolbergs sein Amt verlieren, würden die einbehaltenen Bezüge verfallen.

Die Kürzung der Dienstbezüge ist nach Ansicht der Landesanwaltschaft auch deshalb angemessen, weil man bei der vorläufigen Dienstenthebung Wolbergs davon ausgegangen sei, dass im laufende Disziplinarverfahren voraussichtlich auf die Entfernung des Oberbürgermeisters aus dem Beamtenverhältnis erkannt werde.

Für Wolbergs ist eine Kürzung ein schmerzhafter Einschnitt, da er auch noch Schulden aus dem Wahlkampf hat. Vor der OB-Wahl hatte Wolbergs ein Privatdarlehen aufgenommen und 220.000 Euro wiederum als Kredit an seinen Ortsverein weiter gereicht, über den der Wahlkampf abgewickelt wurde. Wolbergs bezieht als Regensburger Oberbürgermeister ein Grundgehalt von monatlich 9.000 Euro.

Richter entscheidet: Wolbergs bleibt in U-Haft

Regensburgs Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) bleibt in Untersuchungshaft. Das hat am Mittwoch ein Richter am Amtsgericht entschieden. Es bestehe weiterhin ein dringender Tatverdacht und Verdunkelungsgefahr. Wolbergs' Anwalt reagierte prompt: Man werde mit dem Rechtsmittel der Beschwerde beim Landgericht Regensburg vorgehen, teilte der Münchner Anwalt Peter Witting mit. Wolbergs selber weise weiterhin die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück, hieß es weiter. Zugleich übt der Anwalt in seiner Stellungnahme scharfe Kritik an den Justizbehörden und an den Medien. "Spekulationen und Unterstellungen" würden das laufende Verfahren bestimmen, klagt der Anwalt.

Von den weiteren Verhafteten, darunter der beschuldigte Bauträger Volker Tretzel, liegen bislang keine Anträge auf Haftprüfung oder Haftbeschwerden vor.

Darum geht es Seit Mitte Juni ermittelt die Staatsanwaltschaft: Sie wirft Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) und seinem Vorgänger Hans Schaidinger (CSU) Bestechlichkeit vor, dem Bauträger Volker Tretzel Bestechung in zwei Fällen und einem weiteren Beschuldigten Beihilfe zur Bestechung, jeweils in besonders schweren Fällen. Alle außer Schaidinger wurden verhaftet und sitzen nun in U-Haft. Zusätzlich wird gegen weitere Personen ermittelt. Es besteht der dringende Verdacht, dass Wolbergs bei der Vergabe des ehemaligen Areals der Nibelungenkaserne den Bauträger bewusst bevorzugt hat. Der Unternehmer soll ihm im Gegenzug eine Spendenzahlung von einer halben Million Euro sowie die finanzielle Unterstützung des Fußballvereins SSV Jahn Regensburg in Aussicht gestellt haben. OB Wolbergs soll auch geldwerte Vorteile erhalten haben.

OB Wolbergs suspendiert

Vergangene Woche wurde OB Wolbergs vorläufig des Dienstes enthoben. Damit ist er nicht mehr befugt, seine Amtsgeschäfte auszuüben, teilte Robert Kirchmaier, Sprecher der Landesanwaltschaft Bayern, am Freitag mit. Die Behörde begründet den Schritt damit, dass mit einer endgültigen Entfernung aus dem Dienst zu rechnen sei. Sie geht also davon aus, dass Wolbergs nach Abschluss des Disziplinarverfahrens nicht im Amt bleiben kann. Der Vorwurf der Bestechlichkeit führe in der Regel zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Im Fall einer strafrechtlichen Verurteilung wegen Bestechlichkeit wäre das Beamtenverhältnis sogar von Gesetzes wegen beendet, wenn die Strafe höher als sechs Monate ausfällt, so die Landesanwaltschaft. Das Disziplinarverfahren ruht bis zum Ende des Strafverfahrens. Die Dienstenthebung bedeutet aber noch keine Neuwahlen, die kämen erst, wenn Wolbergs verurteilt werden sollte oder zurücktritt.

Spekulationen um die Nachfolge gehen los

In der Regensburger Korruptionsaffäre hat der örtliche CSU-Chef Franz Rieger Neuwahlen gefordert. Beim Neujahrsempfang seiner Partei sagte er, die Stadt sei ohne Oberbürgermeister kaum handlungsfähig. So lange Joachim Wolbergs nicht zurücktritt, wagt sich keine Partei mit möglichen Kandidaten aus der Deckung. Die Vorbereitungen auf die Zeit nach Wolbergs laufen dennoch schon.

Diese Namen stehen im Raum SPD Bei der SPD gibt die Regenburg-Chefin Margit Wild offen zu, dass eine Kandidaten-Suche bei der aktuellen Unruhe schwierig werden wird und Zeit braucht. Man habe aber genügend mögliche Kandidaten, die mit der ganzen Sache nichts zu tun haben, sagt Wild. Mögliche Optionen wären vielleicht Tonio Walter, ein ehemaliger interner Wolbergs-Konkurrent, der sich jetzt wieder zu Wort meldet. Gehandelt werden aber auch Stadtrat Thomas Burger und Wolbergs' aktuelle Vertreterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. CSU CSU-Chef Franz Rieger sagt, dass die Partei schon seit Weihnachten überlegt, wie man nach einem möglichen Rücktritt Wolbergs' weitermachen soll. Einen Kandidaten oder eine Kandidatin will aber auch hier noch niemand nennen. Ein möglicher Kandidat könnte beispielsweise Christian Schlegl sein, der sich momentan als Aufklärer positioniert, der aber auch gegen Wolbergs in der letzten OB-Stichwahl mit weniger als 30 Prozent gescheitert ist. Möglich wären auch die Regensburger Abgeordneten Astrid Freudenstein, deren Wiedereinzug in den Bundestag alles andere als sicher ist, oder auch Franz Rieger selbst, der nach eigener Aussage aber im Landtag bleiben möchte. FW Die Freien Wähler lehnen eine Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt ab. Das gebietet der Anstand, sagt Vorsitzender Ludwig Artinger, den sich auch einige als Kandidat vorstellen können. FDP Ähnlich äußert sich die FDP. Der Fraktionsvorsitzende Horst Meierhofer sagt, es könne auch noch ein Jahr dauern, bis Wolbergs zurücktritt. Dann werde man aber sehr schnell sein. Natürlich könne er sich vorstellen, einen Coup wie in Landshut zu landen, wo ja mit Alexander Putz ein FDP-Mann und Quereinsteiger überraschend gewonnen hat. Die Grünen Bei den Grünen gäbe es auch geeignete Kandidaten, sagt Fraktionsvorsitzende Margit Kunc. Die Enttäuschung über Wolbergs sei bei ihr aber noch so groß, dass sie im Moment für keinen möglichen Nachfolger die Hand ins Feuer legen würde.

Die Geschichte der Spendenaffäre um OB Joachim Wolbergs