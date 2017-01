Korruptionsskandal um Regensburger OB Wahlkampf war fast so teuer wie in Berlin

Wie Recherchen des BR zeigen, hat der unter Korruptionsverdacht stehende Regensburger OB Joachim Wolbergs (SPD) seine Parteigenossen offenbar größtenteils über seine Finanzgeschäfte im Dunkeln gelassen. Und das, obwohl der Wahlkampf seines Ortsvereins fast so teuer wie der in der Hauptstadt war.

Laut BR-Informationen fehlten noch bis mindestens Anfang des zurückliegenden Jahres Beschlüsse über den finanziellen und inhaltlichen Rahmen des Wahlkampfes, aus dem Wolbergs im Jahr 2014 als Sieger hervorging. Konkret geht aus dem BR vorliegenden Dokumenten hervor, dass entsprechende Beschlüsse - beispielsweise die Beauftragung einer Werbeagentur - weder von Wolbergs' Ortsverein "Regensburg Stadtsüden", noch vom Stadtverband gefasst wurden. Die Unterlagen legen zudem den Schluss nahe, dass der Ortsverein Dienstleister in Anspruch nahm, ohne mit diesen Verträge abzuschließen, die einer späteren Überprüfung standgehalten hätten. Eine schriftlich festgehaltene Finanzplanung für den OB-Wahlkampf hat es offenbar nie gegeben.

Unter Führung der Landtagsabgeordneten Margit Wild (SPD) hatte der Stadtverband im Oktober 2012 die Organisation des Wahlkampfes an Wolbergs' Ortsverein übertragen. Wenig später gehörte der Ortsverein mit rund 20 Mitgliedern offenbar zu einem der finanzkräftigsten in der ganzen Bundesrepublik. In den Jahren 2013 bis 2015 investierte der Ortsverein eine Summe von insgesamt rund 1.175.000 Euro - auf den Wahlkampf entfielen über 828.000 Euro, für Personal gab der SPD-Ortsverein fast 347.000 Euro aus. Zum Vergleich: Die Regensburger CSU steckte laut eigenen Angaben rund 450.000 Euro in Personal und Wahlkampf.

Hohe Summen im Ortsverein

Damit reichen die Ausgaben des Ortsvereins "Regensburg Stadtsüden" an die jüngsten Aufwendungen der Berliner Parteigenossen heran. In der Hauptstadt steckte die SPD eigenen Angaben zufolge zuletzt rund 1,6 Millionen Euro in die Wahlen zum Abgeordnetenhaus. Während der Berliner Landesverband von 2013 bis 2015 allerdings nur etwas mehr als 79.000 Euro an Spenden erhielt, flossen im gleichen Zeitraum gut 868.000 Euro Spendengelder an Wolbergs' Ortsverein. Zum Vergleich: Berlin hat etwa 3,5 Millionen Einwohner, Regensburg nur rund 138.000. Von Januar bis Herbst 2016 erhielt der Ortsverein nochmals rund 125.000 Euro an Zuwendungen. Davon entfielen laut BR-Informationen rund 74.000 Euro auf Dritte, 51.000 Euro spendete das Ehepaar Wolbergs selbst. Die Ehefrau von Wolbergs wird auf den Internetseiten des Ortsvereins nach wie vor als Schatzmeisterin geführt.

Der Ortsverein hielt auch in der Zeit nach dem Wahlkampf eine eigene Büro- und Personalstruktur aufrecht. Die Verträge der zunächst befristet beschäftigten Mitarbeiter wurden mit Ablauf des Jahres 2014 in unbefristete Verträge umgewandelt - und das, obwohl laut entsprechenden Dokumenten offenbar auch hierzu bis mindestens Anfang 2016 keinerlei Beschlüsse des Ortsvereins vorlagen.

Wild will Spendenhöhe nicht gekannt haben

Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk bekräftigte die Stadtverbandsvorsitzende Wild am Dienstag, ihr sei nur bekannt gewesen, dass der Ortsverein im Wahlkampf hohe Spendensummen erhalten habe. Über die Höhe der Spenden oder etwaige Hintergründe, wie die offenbar engen Verbindungen zwischen Wolbergs und örtlichen Bauträgern, habe sie nichts gewusst. Als Stadtverbandsvorsitzende habe sie keine Übersicht über Einnahmen und Ausgaben der Ortsvereine.

Diese Sachverhalte könnten nun eine Rolle spielen, wenn die Untersuchungskommission, die die Regensburger SPD in Absprache mit der Bundespartei einsetzen will, tatsächlich ihre Arbeit aufnimmt. Für eine Aufklärung der Korruptionsaffäre hatten sich zunächst einzelne Regensburger SPD-Mitglieder stark gemacht. In einer Krisensitzung stellte sich der Stadtverband dann fünf Tage nach der Verhaftung von Wolbergs hinter einen entsprechenden Antrag.

Das sind die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft 2012 37.600 Euro: Eine Wolbergs nahestehende Person kauft eine Eigentumswohnung beim beschuldigten Bauunternehmer, Kaufpreis um 37.600 Euro reduziert

1.600 Euro: Haus von OB Wolbergs wird unentgeltlich vom Bauunternehmer renoviert, Bauunternehmer verschafft ihm entsprechenden Kostenvorteil Ende 2013/Anfang 2014 500.000 Euro: Wahlkampfspende an Wolbergs' SPD-Ortsverein vom Bauunternehmer, zusätzliche Zusicherung von finanzieller Unterstützung für den Fußballverein SSV Jahn Regensburg 2013 bis 2015 108.900 Euro: Elf Einzelspenden à 9.900 Euro gehen vom Bauunternehmer an Wolbergs' SPD-Ortsverein Regensburg Stadtsüden 1. Mai 2014 Amtseinführung Wolbergs 2. Mai 2014 OB Wolbergs veranlasst Neuvergabe des Nibelungenkasernenareals 1. Juni 2014 Wolbergs wird Vorsitzender des Aufsichtsrats des SSV Jahn Regensburg Juli 2014 Stadtrat Regensburg beschließt auf Bauunternehmer zugeschnittene Ausschreibung Oktober 2014 Nibelungenkasernenareal wird an Bauunternehmer vergeben Dezember 2014 1,2 Millionen Euro: fließen vom Bauunternehmer an den SSV Jahn Regensburg Mai 2015 500.000 Euro: zahlt der Bauunternehmer an den SSV Jahn Regensburg 2015 40.000 Euro: Eine Wolbergs nahestehende Person kauft eine Eigentumswohnung beim beschuldigten Bauunternehmer, Kaufpreis um 40.000 Euro reduziert bis April 2016 39.600 Euro: Vier Spenden à 9.900 Euro gehen von Strohmännern des Bauunternehmers an Wolbergs' Ortsverein

SPD um Transparenz bemüht

Auf Bundes- und Landesebene hatte sich die SPD hingegen seit Längerem um Transparenz bemüht. Ins Rollen gebracht hatte die Affäre der SPD-Landesschatzmeister Thomas Goger. Er ist selbst Staatsanwalt und wies die Ermittlungsbehörde in dieser Funktion auf mögliche Unregelmäßigkeiten in der Parteikasse hin, auf die er bei einer Prüfung der Bücher von Wolbergs' Ortsverein gestoßen war. Um etwaigen Strafzahlungen zu entgehen, überwies die Bundes-SPD später vorsorglich rund 160.000 Euro an die Bundestagsverwaltung. Die gleiche Summe war, wie Bayerischer Rundfunk und "Süddeutsche Zeitung" aufgedeckt hatten, im Jahr 2015 - also ein Jahr nach Wolbergs Wahl - aus Bauträgerkreisen in mitunter gestückelten Beträgen unterhalb der Veröffentlichungsgrenze auf das Konto des Ortsvereins Stadtsüden eingezahlt worden.

Wolbergs beteuert Unschuld

Wolbergs selbst beteuerte im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen ihn mehrmals seine Unschuld. Derzeit sitzt er in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft Wolbergs Bestechlichkeit vor. Er soll Grundstücksvergabeentscheidungen im Sinne von Spendern aus der Baubranche beeinflusst und dafür unter anderem Parteispenden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro erhalten haben.

Die Landesanwaltschaft will als zuständige Disziplinarbehörde frühestens am Freitag über eine vorläufige Suspendierung des amtierenden Regensburger Oberbürgermeisters entscheiden. Die SPD legte ihm einstweilen den Rücktritt nahe.

Die Geschichte einer Spendenaffäre