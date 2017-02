Inhaftierter Oberbürgermeister Wolbergs wird aus U-Haft entlassen

Als eine wichtige Auflage des Gerichts wurden gegen Wolbergs mehrere Kontaktverbote verhängt. Weitere Details zu den Auflagen machte das Gericht mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Das Gericht bestätigte zwar die Auffassung der Vorinstanz, dass gegen Wolbergs dringender Tatverdacht bestehe und der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr vorliege. Angesichts der fortgeschrittenen Ermittlungen seien mildere Mittel jedoch ausreichend, hieß es in der Begründung. Auch die Staatsanwaltschaft habe zuletzt keine Einwände gegen eine Außervollzugsetzung des Haftbefehls gehabt, hieß es weiter.

"Ein Schritt in die richtige Richtung"

Damit kann Wolbergs an diesem Donnerstag (02.03.17) seinen 46. Geburtstag in Freiheit feiern. Das sei der "erste Schritt in die richtige Richtung", sagte Wolbergs´ Anwalt Peter Witting aus München.

"Das Ziel der Verteidigung ist eine vollständige Rehabilitation meines Mandanten." Peter Witting, Wolbergs´ Anwalt

Am Dienstagmittag sei Wolbergs aus der U-Haft entlassen worden. Zu den Kontaktverboten und zum Aufenthaltsort von Wolbergs wollte der Anwalt nichts sagen.

Sollte Wolbergs aber die erteilten Auflagen nicht befolgen, müsse er "mit einer erneuten Invollzugsetzung des Haftbefehls rechnen", so das Landgericht in der Mitteilung. Ob der Haftbefehl zu gegebener Zeit aufgehoben werden kann, sei vom weiteren Verlauf der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Regensburg abhängig.

Wolbergs´ Anwalt, Peter Witting, teilte in einer Presseerklärung mit, dass der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt wurde.

"Herr Wolbergs hat sich in der Funktion als Oberbürgermeister zu jeder Zeit ausschließlich an den ihm anvertrauten Interessen der Bürger der Stadt Regensburg orientiert. Der Vorwurf der Käuflichkeit widerspricht nicht nur fundamental seinem grundsätzlichen Verständnis von diesem Amt, sondern auch der Art und Weise, wie er dieses Amt tatsächlich gelebt hat. Mit den in einem Strafverfahren zur Verfügung stehenden Mitteln und der gebotenen Intensität wird Herr Wolbergs deshalb nun auch den Kampf gegen die erhobenen Vorwürfe wie auch die in die Öffentlichkeit getragenen Spekulationen und Mutmaßungen zu seiner Person aufnehmen." Presseerklärung Rechtsanwalt Peter Witting

Weitere Beschwerden eingereicht

Der gemeinsam mit Wolbergs verhaftete Bauträger Volker Tretzel und dessen ehemaliger Mitarbeiten sitzen noch in Untersuchungshaft. Nach Angaben des Landgerichts haben beide ebenfalls Beschwerde eingelegt. Darüber wurde aber noch nicht entschieden.

Rückblick

Der Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) scheiterte bei seiner Haftprüfung bereits am 1. Februar vor dem Amtsgericht. Der zuständige Ermittlungsrichter ging nach Anhörung der Beteiligten weiter davon aus, dass sowohl der dringende Tatverdacht als auch der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr gegeben sind. Das Landgericht entschied nun zu seinen Gunsten.

Wolbergs' Anwalt reagierte damals prompt: Man werde mit dem Rechtsmittel der Beschwerde beim Landgericht Regensburg vorgehen, teilte der Münchner Anwalt Peter Witting mit. Wolbergs selber weise weiterhin die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück, hieß es weiter. Zugleich übte der Anwalt in seiner Stellungnahme scharfe Kritik an den Justizbehörden und an den Medien. "Spekulationen und Unterstellungen" würden das laufende Verfahren bestimmen, klagte der Anwalt.

Darum geht es Seit Mitte Juni ermittelt die Staatsanwaltschaft: Sie wirft Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) und seinem Vorgänger Hans Schaidinger (CSU) Bestechlichkeit vor, dem Bauträger Volker Tretzel Bestechung in zwei Fällen und einem weiteren Beschuldigten Beihilfe zur Bestechung, jeweils in besonders schweren Fällen. Alle außer Schaidinger wurden verhaftet und sitzen nun in U-Haft. Zusätzlich wird gegen weitere Personen ermittelt. Es besteht der dringende Verdacht, dass Wolbergs bei der Vergabe des ehemaligen Areals der Nibelungenkaserne den Bauträger bewusst bevorzugt hat. Der Unternehmer soll ihm im Gegenzug eine Spendenzahlung von einer halben Million Euro sowie die finanzielle Unterstützung des Fußballvereins SSV Jahn Regensburg in Aussicht gestellt haben. OB Wolbergs soll auch geldwerte Vorteile erhalten haben.

SPD drängt auf Aufklärung

Mit einem Fragenkatalog will die SPD-Stadtratsfraktion Licht ins Dunkel einer umstrittenen Bauvergabe bringen. Konkret geht es um zwei Industriehallen, die auf einer Brachfläche im Osten der Stadt errichtet wurden. Bauherr war einer jener Bauträger, gegen die die Staatsanwaltschaft wegen Bestechungsvorwürfen ermittelt. Die SPD will nun unter anderem wissen, auf welcher rechtlichen Grundlage die Baugenehmigungen für die Hallen erteilt wurden und wer sie erteilt hat.

In der der nächsten Sitzung des Stadtplanungsausschusses am kommenden Dienstag (07.03.17) erhofft sich die Fraktion Antworten auf ihre Fragen. Im Raum steht der Vorwurf, Joachim Wolbergs habe sich im Alleingang für eine der Hallen stark gemacht. Naturschützern sind die Gebäude ein Dorn im Auge. Sie befinden sich in einem Gebiet das als Biotop gilt. Am Wochenende protestierten laut Angaben des Bund Naturschutzes deshalb über 200 Menschen gegen weitere Bauten auf dem Areal.

Die Geschichte der Spendenaffäre um OB Joachim Wolbergs