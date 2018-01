Wetter Wintereinbruch in Ostbayern - Tödlicher Unfall bei Riedenburg

In der Nacht auf Dienstag hat der Winter auch in Ostbayern erneut Einzug gehalten. Schnee und Eis behinderten am Morgen vielerorts den Verkehr, besonders in der Oberpfalz. In Niederbayern forderten die verschneiten Straßen ein Todesopfer.

Von: Guido Fromm