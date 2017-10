Energie-Projekt von Niesaß Verwaltungsgerichtshof soll Windradstreit beenden

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München befasst sich heute mit einem umstrittenen Windenergie-Projekt in der Oberpfalz. Die Richter müssen entscheiden, ob die geplante Windkraftanlage in der Ortschaft Niesaß (Lkr. Schwandorf) den Betrieb einer nahegelegenen Wetterstation beeinträchtigen würde.

Von: Uli Scherr