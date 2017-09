Tiefstes Loch in Windischeschenbach Vor 30 Jahren begann die Kontinentale Tiefbohrung

Heute vor 30 Jahren startete in Windischeschenbach (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) die Kontinentale Tiefbohrung (KTB). Dabei wurde das tiefste Loch in hartem kristallinem Festgetein gebohrt. Zum Jubiläum treffen sich heute ehemalige Mitarbeiter des Großforschungsprojektes.

Von: Margit Ringer