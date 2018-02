Influenza Wegen Grippewelle: In Weiden gibt es kein Weihwasser zum Gottesdienst

In der Oberpfalz ist die Grippewelle angekommen. Das hat sich am Wochenende nun sogar auf den Gottesdienst in Weiden ausgewirkt: Hier verzichtet der Pfarrer derzeit auf Weihwasser.

Von: Markus Ehrlich