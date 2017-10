Projekt in Neumarkt Wasserwacht gibt Schwimmkurse für sozial Schwache

Zig Tote kommen jährlich in Bayern ums Leben, weil sie nicht schwimmen können. Deshalb ermöglicht die Wasserwacht-Bayern mit dem Projekt "Schwimmen für Alle" Kindern aus sozial schwachen Familien kostenlose Schwimmkurse. Heute wurde das Projekt in Neumarkt vorgestellt.

Mindestens 70 Menschen sind in Bayern heuer bereits ertrunken. Tausende Kinder lernen zwar das Schwimmen bei der Wasserwacht, viele Eltern können sich aber die Schwimmkurse nicht leisten. Deshalb hat sich die Wasserwacht-Bayern die Restaurantkette Nordsee ins Boot geholt. Sie unterstützt in 14 bayerischen Städten Kinder aus sozialschwachen Familien und zahlt den Schwimmkurs.

Derzeit läuft ein Kurs in Neumarkt. Hier haben Wasserwacht und Nordsee ihr Projekt "Schwimmen für Alle" heute vorgestellt. "Schwimmen ist mehr als Baden", so die stellvertretende Vorsitzende der Wasserwacht Saskia Fuhrmann. Im Schnitt kostet ein Schwimmkurs bei der Wasserwacht zwischen 45 und 120 Euro, sagt Peter Astashenko von der Wasserwacht-Bayern. Damit sind aber in erster Linie die Eintrittskosten für die zehn bis 12 Stunden gedeckt.

Schwimmbäder erhalten

Kinder beim Schwimmkurs in Neumarkt

Die Leitung und Betreuung der Kurse macht die Wasserwacht komplett ehrenamtlich. In den Kinderkursen sind im Schnitt zwei bis fünf Kinder aus sozialschwachen Familien dabei, die von diesem Projekt profitieren. Schwimmen könne man verlernen, so die Experten und Ausbilder der Wasserwacht. Deshalb appellierte Saskia Furhmann auch an Landräte und Bürgermeister, Frei- und Hallenbäder zu erhalten für Schwimmunterricht, Training und Ausbildung.

Mindestens 70 Menschen sind heuer in Bayern ertrunken. Etwa die Hälfte der Ertrunkenen sind im Schnitt Senioren, die während des Schwimmens gesundheitliche Probleme haben. Einen großen Teil macht auch die Gruppe der 15- bis 25-Jährigen aus, die sich überschätzen. Ertrunkene Kinder sind in Deutschland nur ein kleiner Teil der Statistik. 2016 sind 91 Menschen in Bayern ertrunken, 2015 waren es sogar 112 nach den Zahlen der Wasserwacht.

Je eher, desto besser

Die Kinder lernen heute immer später schwimmen, zitiert Peter Astashenko eine Studie des Robert-Koch-Instituts. Mit 17 Jahren könnten demnach 95 Prozent der Kinder schwimmen, aber es sei wie beim Lernen insgesamt. Wer Schwimmen bereits mit vier oder fünf Jahren lerne, könne es wesentlich besser, als später erlernt.

Heuer finden noch weitere Kinderschwimmkurse in Forchheim, Manching, Thanhausen oder Fischbachau statt.