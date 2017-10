Festakt in Donaustauf 175 Jahre Walhalla - Söder verspricht freien Eintritt

Die Walhalla bei Donaustauf feiert in dieser Woche ihr 175-jähriges Jubiläum. Gute Nachricht für alle Besucher: Von Dienstag bis einschließlich Sonntag (22.10.17) gibt es freien Eintritt für alle. Dieses Versprechen hat Finanzminister Markus Söder abgegeben.

Als oberster Dienstherr der bayerischen Schlösserverwaltung ist Markus Söder für das Nationaldenkmal verantwortlich.

"Ich darf es verwalten, aber nicht entscheiden, wer reinkommt. Das passiert durch ein ganz ausgewähltes Verfahren." Markus Söder

Nur VIPs bekommen Büste in Walhalla

Vor 175 Jahren wurde die Walhalla eröffnet. Gebaut wurde sie im Auftrag von König Ludwig I. von Bayern, auf einer Anhöhe bei Donaustauf (Lkr. Regensburg). Als Vorbild dienten dabei die griechischen Tempel. Hier sollte den großen Persönlichkeiten der deutschen Geschichte gedacht werden. Eine Person, die eine Büste in der Walhalla zugesprochen bekommt, ist in ehrenwerter Gesellschaft. Kaiser, Könige, Staatsmänner, Widerstandskämpfer, Denker und Dichter sind in der Ruhmeshalle vertreten.

Für Finanzminister Söder gehört dazu auch ein bayerischer Ministerpräsident. "Ich dachte immer, Franz Josef Strauß ist jemand, der da rein darf. Mal sehen, ob das so wird."

Tourismus in Donaustauf boomt

Rund 130.000 Besucher kommen jährlich zur Walhalla. Für die Marktgemeinde Donaustauf war die Standortwahl daher ein Glücksfall, der bis heute nachwirkt, sagt Ortsheimatpfleger Christian Setz.

"Für Donaustauf bringt es natürlich den Tourismus und auch einen Namen, den man in ganz Deutschland beziehungsweise in ganz Europa auch kennt." Christian Setz, Ortsheimatpfleger

Bereits seit letzter Woche läuft die Ausstellung "175 Jahre Walhalla" im Bürgerhaus von Donaustauf. Am Samstag gibt es dann ein großes Feuerwerk.