In den Wäldern wird's brenzlig Regierung ordnet weitere Beobachtungsflüge an

Am Osser im Bayerischen Wald ist es schon passiert: Eine stohtrockene Wiese hat plötzlich Feuer gefangen, über 200 Einsatzkräfte waren am vergangenen Wochenende im Einsatz. Es herrscht höchste Waldbrandgefahr. Weitere Beobachtungsflüge wurden angeordnet.

Ein Brand wie am vergangenen Samstag auf einer Wiese am Osser im Bayerischen Wald könnte sich bei den derzeit hohen Temperaturen in Ostbayern wiederholen, warnen Fachleute. Die Böden in der Region seien extrem trocken, so Chams Kreisbrandrat Michael Stahl. Allzu leicht könne sich etwa durch weggeworfenes Glas ein Feuer entzünden.

Für Morgen wird fast in der gesamten Oberpfalz und in Teilen Niederbayerns eine sehr hohe Waldbrandgefahr erwartet. Laut Deutschem Wetterdienst ist mit der höchsten Warnstufe zu rechnen. Über der Oberpfalz finden deshalb bereits ab heute Beobachtungsflüge statt, um mögliche Glutnester oder Rauchschwaden zu entdecken.

Flüge starten stündlich Die einstündigen Flüge starten jeweils um 13 Uhr und um 18 Uhr von den Flugplätzen Schmidgaden (Lkr. Schwandorf), Neumarkt, Regenstauf-Oberhub (Landkreis Regensburg), Weiden-Latsch und Cham-Janahof.

In Niederbayern werden morgen der Bayerische Wald und der Donauraum aus der Luft beobachtet. Die Bezirksregierungen warnen davor, Feuer in Wäldern und auf Wiesenflächen zu entzünden. Schon eine weggeworfene Zigarettenkippe könne einen Brand verursachen.