Kanzlerin kommt Merkel auf Wahlkampftour durch Ostbayern

Wenige Tage vor der Bundestagswahl besucht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute Nachmittag Ostbayern. Sie wird zunächst am Nachmittag in Regensburg sprechen, danach in Passau. Hier sind bereits Proteste angekündigt.

Von: Guido Fromm