Seit 2014 verschwunden Vermisster Mann taucht in Höhle bei Pentling auf

Ein seit mehr als zwei Jahren vermisster Mann aus Münster ist von der Polizei in einem Waldstück bei Pentling (Lkr. Regensburg) entdeckt worden. Der inzwischen 65-Jährige lebte dort nach eigenen Angaben seit mehreren Monaten in einer Höhle an einem Berghang.

In einer Kalksteinhöhle bei Pentling, etwa acht Kilometer westlich von Regensburg, entdeckten die Polizisten den Mann aus Nordrhein-Westfalen. An einem steilen Hang mit Blick auf die Donau lebte er laut Polizei mehrere Monate. Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte zu dem Mann.

Vermisster ist mittlerweile Vater

Die Beamten konnten dem Mann nun mitteilen, dass er mittlerweile Vater eines Sohnes ist. Nach Angaben der Polizei in Münster sagte der Mann, er freue sich über die Geburt seines Sohnes und werde Verantwortung für ihn übernehmen.

Der damals 63-Jährige war von seiner schwangeren Ehefrau im Jahr 2014 als vermisst gemeldet worden. Da er an verschieden Vorerkrankungen litt, suchte die Polizei lange Zeit nach dem Verschwundenen. Alle Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte erwiesen sich als falsch.

Mann in städtischer Unterkunft untergebracht

Warum der Mann seine damals schwangere Ehefrau verließ und in einer Höhle lebte, ist nach Angaben der Polizei bislang unklar. Der Mann ist wohlauf, er wirkte auf die Polizei auch nicht verwahlost. Vermutlich duschte er an einer Tankstelle oder an einem nahe gelegenen Autohof, so die Polizei. Der 65-Jährige wird derzeit in einer städtischen Unterkunft in Pentling betreut und soll nun von einem Amtsarzt untersucht werden. Ob er nach Münster zu seiner Frau zurückkehrt, ist nicht bekannt.

Strafbare Handlungen werden dem Mann nicht vorgeworfen. Die ganze Zeit über habe es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gegeben. Nach Einschätzung der Polizei kam er ausgerechnet in die Nähe des Wohnsitzes des früheren Papstes Benedikt XVI., weil er hier geboren wurde.