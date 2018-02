Landgericht Regensburg Urteil im "Schwangerenmord"-Prozess: Ex-Geliebter muss zehn Jahre in Haft

Im Prozess um die tödliche Messerattacke auf eine Schwangere in Oberzeitldorn (Lkr. Straubing-Bogen) ist heute das Urteil gefallen: Der Ex-Geliebte des Opfers muss zehn Jahre in Haft.

Im Prozess um einen tödlichen Messerangriff auf eine schwangere Frau in Oberzeitldorn (Lkr. Straubing-Bogen) ist vor dem Regensburger Landgericht das Urteil gefallen: Der ehemalige Geliebte der verheirateten Frau muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Er wurde allerdings nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags und Schwangerschaftsabbruch verurteilt.

Bei der Attacke starb das ungeborene Kind. Die Frau erlag ihren Verletzungen erst später im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft forderte eine lebenslange Haftstrafe, die Verteidigung plädierte auf acht Jahre Haft.

Es bestand ein Kontaktverbot

Der Beschuldigte geriet nach der Messerattacke schnell in den Fokus der Ermittler, weil gegen ihn zum Tatzeitpunkt bereits ein Kontaktverbot bestand. Der Anklage zufolge war er ab Herbst 2015 mit der verheirateten Frau zusammen. Im März 2015 ließ sie sich schließlich mit seinem Sperma in Tschechien künstlich befruchten und wurde schwanger. Weil es im Laufe der Zeit wiederholt zu Konflikten gekommen sein soll, beendete die Frau die Beziehung und beantragte ein Kontaktverbot. Dem Mann wurde es nach einer Gerichtsentscheidung untersagt, sich dem Haus seiner Ex-Geliebten ohne deren Zustimmung zu nähern oder Kontakt zu ihr aufzunehmen.

Ungeachtet der Vorgaben habe er sie im September 2016 nach Ansicht des Gerichts besucht und brutal niedergestochen. Die Staatsanwaltschaft warf ihm in diesem Zusammenhang vor, dass er die Frau mit tödlichen Verletzungen zurückgelassen habe, um sie qualvoll sterben zu lassen. Gefunden wurde sie von ihrem Ehemann. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt noch bei Bewusstsein. Sie starb wenig später in einem Krankenhaus.

Rätselhafte Flucht endet in Schwaben

Der damals 39-Jährige wurde schließlich nach einer rätselhaften Flucht in einem Günzburger Krankenhaus festgenommen. Zunächst war er an der A7 bei Illertissen (Lkr. Neu-Ulm) in Schwaben aufgefunden worden. Mit einer leichten Kopfverletzung lag er dort betrunken auf einem Grünsteifen. Im Zuge seiner Einlieferung in ein Krankenhaus wehrte er sich so heftig gegen Hilfe, dass er in eine Spezialklinik nach Günzburg verlegt wurde. Von dort verschwand er. Der Mann tauchte erst wieder auf, als er auf der B16 bei Günzburg von einem Lastwagen angefahren wurde und erneut ins Krankenhaus gebracht wurde. Im Zuge des Unfalls stellte sich heraus, dass ihn die Polizei wegen der Tat im niederbayerischen Oberzeitldorn suchte.