Müllentsorgung Unterwegs mit dem Biotonnen-Manager in Regensburg

Lang und hitzig ist in Regensburg in den vergangenen Jahren diskutiert worden, ob man sie braucht oder nicht: die Biotonne. Seit Oktober gibt es sie. Doch nicht in jedem Haus. Die Tonnen wurden aufs Stadtgebiet verteilt. Und die Bürger sollen ihren Abfall selbst zu den Tonnen tragen. Ob das funktioniert?

Von: Katharina Häringer