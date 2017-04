Korruptionsaffäre Regensburg Nach Absage von Transparency ist Aufarbeitung offen

In Regensburg ist weiter offen, wie und ob die Stadt die Korruptionsaffäre um den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) und seinen Amtsvorgänger Hans Schaidinger (CSU) aufarbeiten will. Die Nichtregierungsorganisation "Transparency International" hatte der Stadt eine Absage erteilt.

Die Nichtregierungsorganisation "Transparency International" will die Korruptionsbekämpfungsrichtlinie der Stadt nicht wie erbeten überprüfen. Nun zieht Regensburg zunächst keine schnellen Schlüsse in Sachen Aufarbeitung. Erst nach Rücksprache mit dem Stadtrat könne über das weitere Vorgehen entschieden werden, teilt die städtische Pressestelle mit. Man erwäge aber, Mitglied von "Transparency International" zu werden, um doch noch in den Genuss einer Überprüfung durch die Organisation zu kommen.

Drastische Absage

Transparency hatte die Bitte der Stadt mit dem Argument abgelehnt, ein Blick auf die Korruptionsbekämpfungsrichtlinie reiche keinesfalls aus.

"Bei dem Versuch, Korruptionsprävention erfolgreich zu praktizieren, steht man nicht selten vor der schwierigen Situation auf dem Papier umfangreiche Regelungen und Verhaltensvorschriften veröffentlicht zu haben, die man bei Bedarf und Nachfrage hochhält, die aber in der Realität kaum jemand ernst nimmt. Um das einschätzen zu können, braucht man Zeit und Detailkenntnisse über interne Abläufe, die häufig nicht schriftlich fixiert sind." Mitteilung von Transparency International

Linke: Thema noch einmal im Stadtrat

Die Stadt hatte sich nach einem Ratsbeschluss vom Februar an die Organisation gewandt. Einen entsprechenden Vorschlag hatten die Stadträte der Partei Die Linke, Richard Spieß und Irmgard Freihoffer, eingebracht. Spieß sagte dem BR, nachdem nun klar sei, wie "Transparency International" zu dem Vorschlag stehe, müsse das Thema im Stadtrat nochmals besprochen werden. Er werte das Schreiben der Organisation jedoch nicht als Absage, vielmehr sei es nötig, bei der Aufarbeitung tiefer anzusetzen.

"Wir müssen für die Zukunft so weit wie möglich ausschließen können, dass so etwas wieder passiert. Hierfür ist ein Blick von außen sicher hilfreich." Richard Spieß (Die Linke)

CSU will Sonderermittler oder Beraterfirma

Die CSU-Fraktion, die sich in der Stadtratssitzung im Februar für das Einschalten eines Sonderermittlers oder einer Beraterfirma ausgesprochen hatte, bleibt bei ihrer Haltung. Der Kreisvorsitzende Franz Rieger sagte dem BR, es sei nötig, die Schnittstellen zwischen Wirtschaft und Politik zu untersuchen, um Lösungsvorschläge für die Zukunft zu liefern. Die Rolle der Verwaltung und ihrer Referenten sei völlig ungeklärt. Jetzt die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abzuwarten, sei unzureichend.

Die Staatsanwaltschaft sei eine Strafverfolgungsbehörde und befasse sich nicht mit Lösungsvorschlägen. Ohnehin sind Neuwahlen aus Sicht der Oppositionspartei im Stadtrat der einzige Ausweg. "Richtig aufrollen kann alles wohl nur eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister", so Rieger im Gespräch mit dem BR.

Vorerst keine weiteren Maßnahmen

Ungeachtet der Diskussionen will man im Rathaus vor Abschluss der Ermittlungen keine weiteren Maßnahmen zur Aufarbeitung der Affäre ergreifen. Die Stadt verweist auf ein engmaschiges Kontrollnetz. Etwa gebe es ein eigenständiges Vergabeamt innerhalb der Verwaltung, das dafür sorge, dass kein Mitarbeiter bei seiner täglichen Arbeit in direkten Kontakt mit möglichen Bietern komme. Auch gelte bei vielen Entscheidungen ein Vier-Augen-Prinzip und für Bürger gebe es mit einem unabhängigen Rechtsanwalt eine eigenständige Anlaufstelle. Sofern in diesem Netz durch die Ermittlungen Schwachstellen nachgewiesen werden sollten, werde die Stadt dort "mit Nachdruck ansetzen", so eine Sprecherin.

Eine Rolle spielen dürfte das Thema in jedem Fall in der nächsten Stadtratssitzung Ende April. Die CSU hat bereits angekündigt, sich zu äußern.