Ermittlungen gegen die Mutter Toter Säugling in Zeitlarn aufgefunden

In der Wohnung einer 35-Jährigen in Zeitlarn (Lkr. Regensburg) wurde ein toter Säugling gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die Frau. Ein 37-jähriger Mann wandte sich an die Polizei, weil er nach Rückkehr von einer Urlaubsreise in seiner Wohnung Blutspuren feststellte.