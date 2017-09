Bluttat in Regensburg Prostituierten-Mord: Verdächtiger sitzt in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod einer 33-jährigen Prostituierten in Regensburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter am Regensburger Amtsgericht hat einen Haftbefehl wegen Mordes erlassen.

Nähere Details wollen die Ermittler erst am Nachmittag bei einer Pressekonferenz bekannt geben.

Die Leiche der rumänischen Prostituierten war vor einer Woche in einer Wohnung in Regensburg gefunden worden. Die Frau war gewaltsam zu Tode gekommen, zur genauen Ursache machte die Polizei bislang keine Angaben. Die Polizei hatte daraufhin das Umfeld des Opfers und Personen überprüft, die sich in der Tatnacht in dem Haus aufhielten. Dabei stießen die Beamten dann auf den Verdächtigen und nahmen ihn gestern Nachmittag fest.

Obduktion bestätigt Gewalttat

Der Tatort liegt in einem Wohn- und Geschäftshaus im Südosten Regensburgs. Die Kriminalpolizei richtete eine sogenannte Ermittlungskommission ein, bei der derzeit 25 Beamte an dem Fall arbeiten. Auch das Landeskriminalamt unterstützt die Kripo.