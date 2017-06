Volle Städte, leeres Land? So stemmt sich Tirschenreuth gegen Abwanderung

Städte wie Regensburg und München platzen aus allen Nähten. Gleichzeitig leiden ländliche Regionen in Bayern unter Abwanderung. Die Kommunen haben reagiert: Die Stadt Tirschenreuth zum Beispiel schafft es ganz gut, ihre Einwohnerzahl inzwischen stabil zu halten.

Bürgermeister Franz Stahl (CSU) zeigt sich zufrieden, wenn er auf die neueste Einwohnerstatistik schaut: Knapp 8.900 Bürger zählt die Stadt Tirschenreuth. Sorge bereitet ihm zwar die Diskrepanz zwischen Geburten und Sterbefällen - aber die Entwicklung von Zu- und Wegzügen liest sich ganz gut. In Spitzenzeiten, vor knapp zehn Jahren, haben 400 Menschen die Stadt verlassen. Die Kreisstadt hat reagiert, ein neues Stadtentwicklungskonzept und ein eigenes Familienförderprogramm aufgelegt.

Geld pro Kind

Franz Stahl

Wer in der Stadt eine Wohnung kauft oder Haus baut, bekommt pro Kind einen Zuschuss von der Stadt: 1.500 Euro fürs erste Kind, 2.000 fürs zweite und nochmal 500 Euro für jedes weitere Kind. In Tirschenreuth gibt es sämtliche Schularten und ausreichend Kita-Plätze. "Ganz wichtig ist für junge Familien auch der medizinische Bereich. Wir sind zum Glück noch ganz gut aufgestellt, haben ein Krankenhaus und genügend Hausärzte", sagt Bürgermeister Stahl.

Außerdem sind die Lebenshaltungskosten gering: Mieten und Grundstücke, Essengehen, Kino und Kultur sind deutlich günstiger als in der Großstadt. Für die Autoversicherung zahlt man weniger, der Stadtbus kostet einen Euro, das Parken direkt auf dem Stadtplatz nichts.

Von Hessen in die Oberpfalz

Melanie und Karsten Heßing schätzen vor allem die kurzen Wege. Sie sind vor vier Jahren mit ihren beiden Kindern nach Tirschenreuth gezogen. Beide stammen aus Hessen und sind über Würzburg und Regensburg nach Tirschenreuth gekommen.

Landschaft des Stiftlandes bei Tirschenreuth

"Jetzt sind wir angekommen", sagen sie. Und sind in den vollen Genuss der Tirschenreuther "Welcome-Kultur" gekommen. Die beiden Kinder, 14 und 16, spielen Fußball, tanzen Hip-Hop im Verein, der Papa selbst kegelt und hat einen Grillverein mitgegründet. Die weichen Standortfaktoren punkten, wie die Vereine oder Kulturveranstaltungen, aber auch die Firmen.

"Wenn ich hier zu einer Firma gehe, dann bin ich nicht eine Kundennummer, sondern dann ist das die Familie Heßing." Karsten Heßing

Beide arbeiten im Amt für Ländliche Entwicklung der Oberpfalz, das nach Tirschenreuth verlagert worden ist.

Wirtschaft brummt

Tirschenreuth

Ohne die Hilfe des Freistaates würde Tirschenreuth nicht so gut dastehen wie jetzt. Die Gartenschau 2013 wertete das Stadtbild immens auf. Und die Behördenverlagerung war ein Schub auch für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung. "Wir sind in der nördlichen Oberpfalz nach der Stadt Weiden die Stadt mit den meisten Arbeitsplätzen - wir haben weltweite Unternehmen am Ort", schwärmt Stahl.

Wer Kultur einer Großstadt haben möchte, muss sich ins Auto setzen. In gut einer Stunde erreicht man Regensburg und Bayreuth, in zwei Stunden Prag und München. Familie Heßing vermisst nichts hier.