Infoveranstaltung zu "Süd-Ost-Link" in Regensburg Landwirte fordern dauerhafte Strommaut

Die Staatsregierung will die bayerischen Landwirte bei ihrer Forderung an den Bund nach einem wiederkehrenden Ausgleich für die geplanten Stromtrassen Süd-Link und Süd-Ost-Link unterstützen. Das versicherte Energiestaatsekretär Franz-Josef Pschierer (CSU) bei einer Info-Veranstaltung zur Erdkabel-Leitung in Regensburg.

Von: Marcel Kehrer