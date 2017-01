Wird Regensburgs OB vorläufig suspendiert? Heute soll die Entscheidung fallen

CSU-Chef Franz Rieger sagt, dass die Partei schon seit Weihnachten überlegt, wie man nach einem möglichen Rücktritt Wolbergs' weitermachen soll. Einen Kandidaten oder eine Kandidatin will aber auch hier noch niemand nennen. Ein möglicher Kandidat könnte beispielsweise Christian Schlegl sein, der sich momentan als Aufklärer positioniert, der aber auch gegen Wolbergs in der letzten OB-Stichwahl mit weniger als 30 Prozent gescheitert ist. Möglich wären auch die Regensburger Abgeordneten Astrid Freudenstein, deren Wiedereinzug in den Bundestag alles andere als sicher ist, oder auch Franz Rieger selbst, der nach eigener Aussage aber im Landtag bleiben möchte.