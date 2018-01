Gehweg in Waldershof Straßenausbaubeiträge: Diese Anwohner sollen 150.000 Euro zahlen

Aufregung in der Stadt Waldershof (Lkr. Tirschenreuth). Der Grund ist der sogenannte Straßenausbaubeitrag. Die Stadt hat einen Gehweg an einer Kreisstraße saniert und bittet jetzt die 40 Anlieger zur Kasse - mit teils fünfstelligen Beträgen.

Vor Ort in Waldershof im Landkreis Tirschenreuth. Hier, an der vielbefahrenen Walbenreuther Straße, liegt das Streitobjekt, über das Stadt und Anwohner heftig diskutieren: ein gut 400 Meter langer, beidseitiger Gehweg. Der wurde vergangenes Jahr für insgesamt 530.000 Euro saniert. Einen Teil der Kosten, fast 150.000 Euro, sollen jetzt Anwohner wie Reinhard Schinner bezahlen.

"Ich hab noch nicht nachgefragt, weil sonst wird's mir schlecht. Ich schätze aber mindestens 20.000. Ich kann das nicht ändern, es ist halt eine Ungerechtigkeit mit vier Kindern, die noch studieren. Es ist nicht ganz einfach." Reinhard Schinner, Anwohner

Damit liegt Schinner an der Spitze, was den zu zahlenden Betrag angeht. Eine Zahlungsaufforderung der Stadt werden aber alle 40 Anwohner bekommen - zwischen 2.000 und den 20.000 Euro müssen sie zahlen, je nach Grundstücksgröße. Besonders für Rentner und sozial schwächere Anwohner wäre dies finanziell kaum zu stemmen.

Stadtkämmerer: "Kommen nicht drum rum"

Waldershofs Stadtkämmerer Harald Fischer versteht den Ärger der Anwohner zwar, erklärt aber, dass in Sachen Straßenausbaubeiträge nichts zu machen ist. Denn: Die Stadt braucht das Geld.

"Die Stadt Waldershof hat eine Straßenausbaubeitragssatzung und nachdem wir diese Satzung haben, sind wir auch gezwungen, diese anzuwenden. Da kommen wir gar nicht drum rum. Wir haben keine Möglichkeit, da nein zu sagen." Harald Fischer, Stadtkämmerer

Finanzierung über Gewerbesteuer?

Um diese geteerte Straße und den Gehweg wird in Waldershof gestritten.

Der sanierte Gehweg wurde in den 70er-Jahren gebaut und muss saniert werden. Laut Fischer würden die Anlieger profitieren und "was für ihr Geld kriegen". Die Anwohner sehen das nicht so. Sie finden: Die Stadt muss auf anderem Weg Geld einnehmen - über die Gewerbesteuer zum Beispiel. Immerhin sitzt der international bekannte Fahrradhersteller Cube in Waldershof.

Von den Anliegern der Walbenreuther Straße hat bisher keiner bezahlt. Die Stadt sagt, dass im Sommer noch kleinere Bauarbeiten stattfinden - erst dann werden den Anwohnern die Bescheide zugestellt. Die wollen auch erst abwarten und dann beraten, ob und wie sie sich dagegen wehren.

Umstrittene Straßenausbaubeiträge

In vielen bayerischen Gemeinden müssen Bürger im Zuge der sogenannten Straßenausbaubeiträge für Infrastrukturmaßnahmen bezahlen. Jetzt ist die Landespolitik auf das Thema aufmerksam geworden: Die Freien Wähler fordern einen Volksentscheid zur Abschaffung der Beiträge. Auch die CSU hat eingelenkt und will auf ihrer Winterklausur im Kloster Banz Mitte Januar über eine Lösung zu den Straßenausbaubeiträgen abstimmen.