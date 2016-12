"Segen bringen, Segen sein" 2.000 Sternsinger werden aus Neumarkt entsandt

Über 2.000 Sternsinger werden heute aus Neumarkt in der Oberpfalz in die ganze Welt entsandt - zum bundesweiten Auftakt der 59. Sternsingeraktion. Das Motto dieses Jahr lautet "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit".

Mehr als 2.000 Sternsinger aus ganz Deutschland haben sich für heute in Neumarkt angekündigt, das sind doppelt so viele wie erwartet. Deshalb musste der Auftaktgottesdienst mit dem Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke vom Johannesmünster in die Jurahalle verlegt werden. So konnte Platz für alle Sternsinger geschaffen werden.

Bistum Eichstätt erstmals Gastgeber

In der großen Halle feiern die Sternsinger eine Messe mit Bischof Hanke und werden anschließend offiziell entsandt. Als erstes überbringen die Sternsinger ihren Segen an Neumarkts Oberbürgermeister Thomas Thumann (UPW).

Die Mädchen und Buben stammen aus allen Teilen des Bistums Eichstätt, das sich mit seinen acht Dekanaten von Ingolstadt über Weißenburg-Wemding, Herrieden, Roth-Schwabach, Neumarkt und Nürnberg bis Habsberg erstreckt. Außerdem haben sich mehr als 800 Sternsinger aus neun weiteren deutschen Diözesen angemeldet - etwa aus Passau, Augsburg, Bamberg und Würzburg. Das Bistum in Eichstätt ist heuer erstmals Gastgeber zum Auftakt der Sternsinger-Aktion.

Kenia steht im Mittelpunkt

In diesem Jahr stehen der Klimawandel und seine Auswirkungen in Kenia im Fokus der Hilfsinitiative, so der Präsident des Kindermissionswerks "Die Sternsinger", Prälat Klaus Krämer.

"Zunächst muss für Wasser gesorgt werden, das ist das zentrale Anliegen. Deswegen haben wir Projekte, wo zum Beispiel Staudämme errichtet werden. Dann ist Bildung der Schlüssel für eine bessere Zukunft. Es gibt noch viel zu wenige Kindergärten, auch dabei werden sie mit Hilfe der Sternsinger unterstützt." Klaus Krämer, Prälat

Jedes Jahr nehmen in Deutschland rund 300.000 Mädchen und Jungen am Dreikönigssingen teil. Sie ziehen um das Dreikönigsfest am 6. Januar als Könige verkleidet von Haus zu Haus, hinterlassen ihren Segen und sammeln Spenden.

Im vergangenen Jahr kamen 46,2 Millionen Euro zusammen. Die Aktion wurde 1959 ins Leben gerufen. Träger sind das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).