Parteispendenaffäre Regensburg: Staatsanwaltschaft durchsucht Räume des früheren CSU-OB-Kandidaten

Jetzt gerät also auch die Regensburger CSU endgültig in den Affärenstrudel um verdeckte Parteispenden und Korruption: Die Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag das Büro des CSU-Kreisverbands Regensburg-Stadt durchsucht. Im Fokus steht dabei der CSU-OB-Kandidat von 2014, Christian Schlegl. Auch seine Wohnräume wurden durchsucht.

Von: Ulrich Scherr