Regensburger Korruptionsaffäre SSV Jahn will Investor Tretzel rauskaufen

Fußballdrittligist Jahn Regensburg will sich endgültig von seinem umstrittenen Mäzen Volker Tretzel lösen. Der Verein hat laut Jahn-Präsident dem Immobilieninvestor ein Angebot gemacht, dessen Anteile an der SSV-Jahn-Kapitalgesellschaft zurückzukaufen.

Volker Tretzel ist neben dem suspendierten SPD-Oberbürgermeister Joachim Wolbergs eine Schlüsselfigur in der Regensburger Korruptionsaffäre. Gegen beide ermittelt der Staatsanwalt. Immobilienunternehmer Tretzel hält nach früheren Angaben des Clubs rund 90 Prozent am Stammkapital der "SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KG auf Aktien". In diese Gesellschaft ist der Profibetrieb des Fußballvereins ausgelagert. Zuletzt waren Tretzels Anteile demnach 7,2 Millionen Euro wert.

Gutachter soll errechnen, was Anteile wert sind

Jahn-Präsident Hans Rothammer

Wieviel der Jahn dem Unternehmer für seine Anteile tatsächlich bietet, dazu wollte Jahn-Präsident Hans Rothammer bei einer Diskussionsveranstaltung der "Mittelbayerischen Zeitung" nichts sagen. "Am Sonntag ist nach einem Beschluss des Aufsichtsrates ein Angebot an Tretzel bei uns rausgegangen. Wir haben vorgeschlagen, dass man jetzt Gutachter errechnen lässt, was diese Anteile wert sind", sagte Rothammer.

Tretzel hat den Fußballverein über Jahre finanziell unterstützt und vor der Insolvenz bewahrt. Insgesamt soll der Immobilien-Unternehmer rund zwölf Millionen Euro in den SSV Jahn gesteckt haben.

Die Rolle des Fußballvereins

OB Joachim Wolbergs im Jahn-Stadion

In der Regensburger Korruptionsaffäre waren Tretzel und OB Wolbergs zu Jahresbeginn verhaftet worden und saßen wochenlang in Untersuchungshaft. Es geht um den Verdacht, dass der OB den Immobilienunternehmer bei einem Grundstücksdeal bevorzugt hat. Der SSV Jahn ist zusätzlich von der Affäre betroffen, weil Wolbergs in dem Verein bisher als Aufsichtsratsvorsitzender fungierte. Wolbergs lässt dieses Amt ruhen. Jahn-Präsident Rothammer und die anderen Verantwortlichen beim Jahn bestreiten bislang, dass der Fußballverein in unsaubere Geschäfte verwickelt ist.