Spannung in Flossenbürg Olympische Spiele: Frenzel als Fahnenträger nominiert

In zwei Wochen beginnen in Südkorea die Olympischen Spiele. Vielleicht geht auch eine Medaille in die Oberpfalz: an Eric Frenzel. Er könnte auch die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier tragen. Ab morgen kann im Internet darüber abgestimmt werden.

In zwei Wochen beginnen die Olympischen Spiele in Pyeongchang und ein Oberpfälzer könnte die deutsche Mannschaft anführen. Der Nordische Kombinierer Eric Frenzel aus Flossenbürg (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) ist einer der fünf Kandidaten, die der Deutsche Olympische Sportbund nominiert hat, die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier zu tragen. Das hat Frenzel dem BR erzählt, offiziell werden die fünf Kandidaten erst morgen bekannt gegeben.

"Riesengroße Ehre"

Ab morgen kann im Internet abgestimmt werden, wer von den fünf Nominierten die Fahne tragen soll. Sowohl die Öffentlichkeit, als auch die 154 deutschen Athleten selbst stimmen ab. Das Ergebnis wird 50/50 gezählt.

Für Eric Frenzel wäre es "großartig" und eine "riesengroße Ehre", sagte er dem BR. Es würde ihn sehr stolz machen, die Fahne für Deutschland tragen zu dürfen. Das Ergebnis der Abstimmung gibt der Sportbund einen Tag vor der Eröffnungsfeier in Südkorea bekannt.

Dritte olympische Spiele für "König Frenzel"

Frenzel holte 2014 in Sotschi Gold

Für Frenzel sind es nach Vancouver und Sotschi die dritten Olympischen Spiele. In Sotschi holte der 29-Jährige Gold auf der Normalschanze und Silber mit dem Team. Bereits 2010 in Vancouver durfte er sich die Bronze-Medaille im Team umhängen.

Heute startet für ihn der Weltcup in Seefeld in Österreich. Dort gilt der Wahl-Oberpfälzer als "König Frenzel", weil er die Gesamtwertung der drei Rennen, also das Nordic Combined Triple, in den vergangenen vier Jahren jeweils für sich entschieden hat.

Nach Seefeld begleitet ihn unter anderem auch eine Abordnung aus Flossenbürg mit Bürgermeister Thomas Meiler (CSU). Frenzel hat bereits fünf Mal hintereinander den Gesamtweltcup gewonnen. Er lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Flossenbürg.