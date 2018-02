Landkreis Cham Skurriler Ortsschildertausch: Polizei sucht noch nach Ermittlungsgrund

Gestern waren die Ortsschilder in den Dörfern Lederdorn, Walting, Niederrunding und Perwolfing abgenommen und ausgetauscht worden. Bisher fehlt von den Tätern jede Spur.

Bürgermeister glaubte an Scherz

Der Bürgermeister von Chamerau, Stefan Baumgartner (CSU - Freie Wählergemeinschaft), hielt das Ganze zunächst für einen Scherz, als er Bilder von den vertauschten Schildern zugeschickt bekommen hat.

"Ich glaub, dass das so ein Lausbubenstreich war. Das muss eine Nacht- und Nebelaktion gewesen sein, schnell logistisch geplant und dann - zack zack - abmontiert und wieder anmontiert." Stefan Baumgartner

Immerhin sei die Ordnung inzwischen wieder hergestellt, so Baumgartner. Angestellte der zuständigen Straßenmeisterei haben die Schilder wieder an ihren rechtmäßigen Platz gebracht und montiert.

Schwierige Suche nach Tätern

Jetzt sucht die Polizei nach den Tätern. Die Suche wird allerdings schwer, gibt der stellvertretende Leiter der Polizei in Cham, Stefan Fischer, zu. Herkömmliche Beweise wie Fingerabdrücke sind schwierig zu verwerten, wenn die Gegenstände im öffentlichen Raum stehen und jeder Zugriff auf die Ortsschilder habe.

Sachbeschädigung, Amtsanmaßung oder "Grober Unfug"?

Die Polizei ist sich nicht sicher, welcher Straftatbestand in diesem Fall in Frage kommt. Fischer spricht von einem "verspäteten Faschingsscherz", der eventuell als Amtsanmaßung geahndet werden könnte, da das Aufstellen von Ortsschildern ein Verwaltungsakt sei. Auch in Frage kommt der Vorwurf der Sachbeschädigung. Das Zurückbringen der Schilder an den richtigen Platz wird mit 200 Euro beziffert. Außerdem muss auch die Arbeitszeit von Bauhof und Ermittlungsbehörden miteingerechnet werden. Diebstahl kommt hingegen wohl nicht wirklich in Frage, weil die Schilder wieder aufgetaucht sind. Gefährlich hätte die Aktion auf jeden Fall werden können, so die Polizei. Nämlich dann, wenn ein ortsunkundiger Fahrer während der Abmontage der Schilder zu schnell in den Ort gefahren und dabei zu Schaden gekommen wäre.

Keine Anzeige, aber Sorge vor Nachahmern

Die Polizei muss nun mit der Staatsanwaltschaft klären, auf welcher Grundlage überhaupt ermittelt werden kann. Wenn sich kein Straftatbestand finden lässt, komme aber zumindest die Ordnungswidrigkeit Belästigung der Allgemeinheit, oder wie es früher hieß "Grober Unfug", in Frage. Hier sind die Voraussetzungen laut Fischer auf jeden Fall erfüllt.

Chameraus Bürgermeister, Stefan Baumgartner, will jedenfalls keine Anzeige erstatten. Eine Sorge hat er aber: Dass Jugendliche diese Aktion als Vorbild nehmen und vielleicht sogar Geschwindigkeits-Schilder abmontieren. Das würde dann Probleme geben.