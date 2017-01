Regensburg, Straubing, Passau, ... Friedliche Silvesternacht in Niederbayern und der Oberpfalz

Die Silvesternacht in Ostbayern verlief weitgehend friedlich. Trotzdem mussten Polizei und Rettungskräfte zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Laut aktualisierten Angaben des zuständigen Präsidiums wurde die Polizei in Niederbayern zu fast 230 Einsätzen gerufen. In der Oberpfalz waren es rund 200 Einsätze.

In Niederbayern wurden die Beamten mehrfach von Anrufern alarmiert, die mit Pistolen bewaffnete Menschen meldeten. In allen Fällen stellte sich heraus, dass es sich um Schreckschusspistolen handelte. Die meisten davon wurden von ihren Besitzern ohne entsprechende Genehmigungen mit sich geführt und abgefeuert.

Sankt-Kapelle in Eggenfelden

In Eggenfelden (Lkr. Rottal-Inn) wurde eine Frau von einer Feuerwerksrakete getroffen. Sie erlitt schwere Brandverletzungen am Oberschenkel. Die Rakete sei vermutlich waagerecht abgeschossen worden, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Wer die Rakete gezündet hat, ist unklar.

Aus unbekannter Ursache geriet in Eging am See (Lkr. Passau) ein Kleintransporter in Brand. Die Flammen griffen auf eine nahe Garage über und zogen auch ein Wohnhaus in Mitleidenschaft. Es entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Darüber hinaus verursachten Feuerwerkskörper in Niederbayern zahlreiche Kleinbrände etwa in Hecken oder in Papiertonnen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von rund 44.000 Euro. Auch mehrere Autos wurden durch Böller beschädigt. Insgesamt wurden in Niederbayern 31 Menschen in der Silvesternacht verletzt.

Passau

In Passau nahm die Bevölkerung die erstmalige Sperrung der Marienbrücke über den Inn bereitwillig hin. Nach dem Anschlag in Berlin hatte die Stadt heuer entschlossen, die beliebte Feiermeile in der Silvesternacht zu sperren. Auch in Straubing akzeptierte die Bevölkerung das Böllerverbot in der Altstadt, dass die Stadt nach dem verheerenden Brand des historischen Rathauses ausgesprochen hatte. Man sei von der Disziplin der Bürger überrascht gewesen, so ein Polizeisprecher.

In der Oberpfalz brachen in der Nacht mindestens 20 meist kleinere Brände aus. Etwa verursachte eine Feuerwerksrakete in Winklarn (Lkr. Schwandorf) einen Scheunenbrand, bei dem ein Schaden von rund 20.000 Euro entstand. In Schorndorf (Lkr. Cham) brach ein Feuer in einem Wohnhaus Haus. Ein technischer Defekt gilt derzeit als wahrscheinliche Ursache. Drei Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten ins Krankenhaus. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 100 000 Euro.

Schon am Samstagabend war in der Wohnung einer 86-jährigen Frau in Pyrbaum (Lkr. Neumarkt) aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Frau wurde mit einer starken Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Im gesamten Regierungsbezirk kam es darüber hinaus zu mehreren Körperverletzungen. In der Silvesternacht hatten die beiden ostbayerischen Polizeipräsidien ihre Einsatzkräfte verstärkt. In Regensburg waren zusätzlich Beamte der Bereitschaftspolizei an belebten Orten wie etwa den Straßen entlang der Donau im Einsatz, wo fast 3.000 Menschen das neue Jahr feierten. Der stark frequentierte Innenstadtbereich wurde noch in der Nacht komplett von städtischen Reinigungsdiensten gesäubert. Regensburg rechnet auch heuer wieder mit einem hohen Müllaufkommen in der Silvesternacht. Im vergangenen Jahr waren es rund 12 Tonnen.