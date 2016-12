122 Kilogramm "Sprengstoff" Niederländer stellt "Rekord" bei Böllerschmuggel auf

Der Mann hatte insgesamt 1.268 Stück unterschiedlicher Böller chinesischer Bauart geladen. Laut Polizei war der Wagen des Manns bis unters Dach mit den Krachern gefüllt. Beifahrer hätten keinen Platz mehr im Auto gehabt.

Böller von Asia-Markt gekauft

Der Niederländer hatte sich auf einem tschechischen Asiaten-Markt mit der verbotenen Pyrotechnik eingedeckt. Insgesamt brachte die Ladung 122 Kilogramm auf die Waage. Die Bundespolizei zeigte den Mann wegen Straftaten nach dem Sprengstoffgesetz an.

Neben diesem großen Fund beschlagnahmten die Beamten in Waidhaus am Mittwoch und Donnerstag weitere 36 Kilogramm illegale Böller und Raketen.

Gefahr von Böllern

Was macht diese Böller so gefährlich und warum sind sie illegal? Die Zusammensetzung der Ladung und der Aufbau entsprechen keinen gesetzlichen Sicherheitsvorgaben und machen die Sprengwirkung unberechenbar und so gefährlich, so die Polizei. Im Gegensatz zu zugelassenen Feuerwerkskörpern kommt es nicht selten zu schweren Verbrennungen, Knalltraumata und abgetrennten Fingern. Unsachgemäße Lagerung kann auch zu Selbstzündungen führen.

Außerdem fehlen Warnhinweise und die Prüfzeichen CE oder BAM. Aus diesem Grund sind sie in Deutschland nicht zugelassen und Einfuhr sowie Besitz verboten. Wer erwischt wird, macht sich strafbar nach Sprengstoffgesetz und muss mit mindestens einer Geldstrafe rechnen. Auch Jugendliche können nach Jugendrecht bestraft werden.

Schmuggelware Böller