Achtung: Dünnes Eis! "Zugefrorene Seen tragen noch nicht"

Die Wasserwacht Regensburg warnt davor, Eisflächen auf Flüssen und Seen zu betreten. Das Eis sei noch zu dünn dafür. Die ersten Rettungseinsätze habe die Wasserwacht schon gehabt.

Bei den Minusgraden, die aktuell herrschen, beginnen die ersten Seen zuzufrieren. Der Steinberger See bei Wackersdorf im Kreis Schwandorf zum Beispiel ist in weiten Teilen eine große, weiße Fläche aus Eis und Schnee. Doch Vorsicht: Das Eis ist noch zu dünn und die Gefahr beim Betreten somit sehr hoch, betont die Wasserwacht.

"Bricht man durch die Eisdecke ein, besteht Lebensgefahr aufgrund der kalten Wassertemperaturen. Wer ins Eis einbricht verliert bei den niedrigen Wassertemperaturen sehr schnell das Bewusstsein und läuft so Gefahr zu ertrinken." Horst Happach, Technischer Leiter der Kreiswasserwacht Regensburg

Es braucht noch einige kalte Tage

Damit Eis eine Person mit 75 Kilo Körpergewicht tragen kann, muss es mindestens zehn Zentimeter dick sein, erklärt Wasserwachtler Horst Happach. Für kleinere Personengruppen sollten es mindestens 15 Zentimeter sein. „Damit das Eis so dick wird, braucht es noch einige richtig kalte Tage“, so Horst Happach. Selbst wenn das Eis am Rand schon dick genug ist, heißt das nicht, dass es überall Menschen tragen kann.

"Warme Wasserströmungen unter dem Eis sind von außen nicht sichtbar und können gefährlich dünne Eisstellen erzeugen." Horst Happach, Technischer Leiter der Kreiswasserwacht Regensburg

Deshalb sein Rat: „Eisflächen auf natürlichen Gewässern besser meiden und zum Schlittschuhlaufen lieber auf eine Eislaufbahn.“

Wer dennoch ins Eis einbricht sollte unbedingt

• laut um Hilfe rufen,

• in jedem Fall vermeiden, dass er unter das Eis gerät,

• sich so wenig wie möglich bewegen, damit der Körper möglichst wenig Wärme verliert.

Zeugen eines solchen Unfalls sollten

• sofort den Notruf unter 112 verständigen,

• die eingebrochene Person beruhigen,

• mit Hilfsmitteln wie Rettungsring, Leitern (teilweise an Seen am Uferbereich vorhanden), Ästen, Abschleppseil oder ähnlichen Gegenständen, die zur Verfügung stehen, die eingebrochene Person absichern,

• nur ins eisige Wasser gehen, wenn man selbst über eine dritte Person mit einem Seil gesichert ist.

Wenn es gelingt, den Eingebrochenen ans Land zu ziehen, ist es wichtig, ihn unbedingt vor Kälte zu schützen und möglichst wenig zu bewegen. Ist die Person bewusstlos, muss sie in die stabile Seitenlage gebracht werden, hat sie einen Herz-Kreislauf-Stillstand, muss umgehend mit der Wiederbelebung begonnen werden.