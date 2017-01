Schnee in Ostbayern Unruhige Nacht für die Einsatzkräfte

Bis in die Nacht fielen örtlich bis zu 15 Zentimeter Schnee. In den Bergen des Bayerischen und Oberpfälzer Waldes weht zudem starker Wind. Hier gilt nach wie vor die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor Schneefall und Schneeverwehungen.

20 Alarmierungen in der Oberpfalz

Vielerorts rutschten Autos wegen Schneeglätte von der Fahrbahn. In der Oberpfalz ist die Polizei in den vergangenen Stunden mehr als 20 Mal alarmiert worden. Die meisten Rutschunfälle verliefen glimpflich. Insgesamt sechs Menschen erlitten leichte Verletzungen - beispielsweise eine 19 Jahre alte Autofahrerin, die mit ihrem Wagen auf der A3 bei Regensburg auf schneeglatter Fahrbahn gegen einen Lärmschutzwall prallte. Nahe Teublitz (Lkr. Schwandorf) überschlug sich kurz vor Mitternacht eine 20-Jährige mit ihrem Auto. Auch sie kam mit leichten Verletzungen davon.

Keine Verletzten in Niederbayern

Auch die Polizei in Niederbayern meldet einige Blechschäden nach Glätteunfällen. Hier gab es aber zum Glück keine Verletzten. Trotz winterlicher Verhältnisse haben sich beispielsweise im Bereich der Polizeiinspektionen in Passau, Vilshofen, Bad Griesbach, Grafenau, Freyung und Waldkirchen nur einige wenige Rutschunfälle ereignet. So ist zum Beispiel in Grafenau ein Auto in den Graben gerutscht. Aus Vilshofen wurde ein Auffahrunfall im Stadtgebiet gemeldet, aus Bad Griesbach ein kleinerer Rutschunfall auf der Umgehungsstraße. Die Inspektionen erklären sich die ruhige Verkehrslage damit, dass die Räumdienste die Straßen relativ schnell frei bekommen hätten. Außerdem heisst es immer wieder: "Unsere Autofahrer wissen, wie sie bei so einem Wetter fahren müssen."