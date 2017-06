Bundesweite Einführung der Schleierfahndung Herrmann erhält Rückendeckung aus Ostbayern

Der Bürgermeister von Furth im Wald (Lkr. Cham), Sandro Bauer (CSU), sagte dem Bayerischen Rundfunk, die Fahnder würden zu einem sehr guten Sicherheitsgefühl beitragen. Auch, indem sie nicht willkürlich kontrollierten.

"Alles, was bereits an der Grenze abgefangen wird, haben wir nicht im Land" Sandro Bauer (CSU)

Schleierfahndung als Abschreckung

Seine Amtskollegin Margit Kirzinger (SPD) aus Waidhaus (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) bescheinigte der Schleierfahndung auch eine abschreckende Wirkung. Gäbe es die verdachtsunabhängigen Kontrollen nicht, hätte dies womöglich mehr Kriminalität im Grenzraum zur Folge.

Bayern-SPD Generalsekretär Uli Grötsch aus Waidhaus wirft Innenminister Herrmann währenddessen vor, die Dienststellen im Grenzgebiet zu vernachlässigen. Er fordert mehr Personal.

5.500 Kontrollen in einem Jahr

In der Oberpfalz haben die Schleierfahnder der Landespolizei laut Angaben des zuständigen Präsidiums im vergangenen Jahr fast 5.500 Kontrollen durchgeführt. In gut 3.500 Fällen kam es zu einer Anzeige. Verkehrsdelikte standen dabei an erster Stelle, gefolgt von Rauschgiftdelikten. In Niederbayern stellte sich die Situation ähnlich dar. Dort hatten die Fahnder im Oktober ihren bisher größten Erfolg: In einem Lastwagen fanden sie 230 Kilogramm Marihuana mit einem Marktwert von etwa 570.000 Euro.

Pockings Bürgermeister Franz Krah (Unabhängige Bürger), sagte dem BR, die Erfolge rechtfertigten den Einsatz der Schleierfahnder. Ohnehin bekäme die Bevölkerung kaum etwas von den Kontrollen mit.