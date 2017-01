Bestechungsaffäre in Regensburg Offizielles Ermittlungsverfahren gegen Ex-OB Schaidinger

Bisher gab es gegen Schaidinger nur Vorermittlungen. Entsprechende Informationen des Bayerischen Rundfunks über ein Ermittlungsverfahren gegen Schaidinger hat die Staatsanwaltschaft nun in einer Mitteilung bestätigt. Der Ex-OB selbst wollte sich auf BR-Anfrage nicht zu den konkreten Vorwürfen äußern.

Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen Bestechlichkeit eingeleitet worden. Deswegen ist auch gegen den inhaftierten Bauunternehmer Volker Tretzel, Hauptaktionär des Fußball-Drittligisten SSV Jahn Regensburg, ein zweiter Haftbefehl wegen Bestechung erlassen worden. Die Ermittler haben gestern weitere Räume durchsucht, auch beim Jahn Regensburg.

Die Mitteilung der Staatsanwaltschaft Regensburg:

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Regensburg Format: PDF Größe: 252,44 KB Herunterladen

Beraterjob und Segelyacht für Bauareal

Schaidinger soll noch in seiner Amtszeit das Wohnungsbauunternehmen des bereits inhaftierten Volker Tretzel "im Verfahren zur Vergabe des ehemaligen Areals der Nibelungenkaserne bewusst in rechtswidriger Weise einseitig unterstützt" haben, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Regensburg. Hierfür soll ihm Tretzel im Januar 2014 einen Beratervertrag in seinem Unternehmen mit einem monatlichen Honorar von 20.000 Euro sowie die kostenlose Nutzung seiner Segelyacht mit Skipper für eine Reise in Aussicht gestellt haben. Tatsächlich soll der Ex-Oberbürgermeister dieses Angebot im Mai 2014 ausdrücklich angenommen und im Oktober 2014 seine Beraterstelle angetreten haben.

Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Schaidinger das Angebot noch in seiner aktiven Dienstzeit "stillschweigend - jedoch für den Unternehmer erkennbar - angenommen" habe, was dann den Tatbestand der Bestechlichkeit erfüllt.

Absprachen in Schaidingers Amtszeit

Mehr zum Thema zum Artikel Regensburger Spendenaffäre Ex-OB Schaidinger im Visier der Ermittler

Auch im ersten Haftbefehl wird Tretzel Bestechung vorgeworfen. Er soll sich mit umfangreichen Spendenzusagen an OB Joachim Wolbergs (SPD) eine Bevorzugung bei der Vergabe wertvoller Baugrundstücke in Regensburg erkauft haben. Zudem soll Tretzels Firma ein Haus renoviert haben, das zum Teil Wolbergs gehört. Personen aus dem Umfeld des OB sollen Rabatte bei Wohnungskäufen bekommen haben.

Über einige Bauprojekte, die ebenfalls Gegenstand der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gewesen sein sollen, wurde aber schon in der Ära des früheren Oberbürgermeisters Schaidinger entschieden. Schaidingers Amtszeit als Regensburger Oberbürgermeister endete im Frühsommer 2014. Offenbar nur wenige Wochen später trat er seinen Beraterposten bei Bauunternehmer Tretzel an.

Bürgermeisterin darf Wolbergs besuchen

Die zweite Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) hat inzwischen grünes Licht bekommen, Wolbergs im Gefängnis in Straubing besuchen zu können. Sie vertritt ihn seit seiner Verhaftung am Mittwoch und führt seine Amtsgeschäfte weiter.

Die Geschichte einer Spendenaffäre