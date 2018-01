Nur mit Feinstaubplakette Regensburger Welterbe-Altstadt wird Umweltzone

Die Schilder, die die Umweltzone ausweisen, sind bereits in den vergangenen Tagen angebracht worden. Sie gelten für alle, auch für Anwohner, Handwerker oder den Lieferverkehr. Für Autos, leichte Nutzfahrzeuge und Laster, die keine grüne Plakette haben, ist die Umweltzone gesperrt.

Gehört zum Luftreinhalteplan der Stadt

Die Maßnahme ist Teil des Luftreinhalteplans, betont die Stadt in einer Pressemitteilung. Mopeds, Roller und Motorräder sind nicht betroffen. Das unberechtigte Einfahren in die Umweltzone kostet 80 Euro Bußgeld. Die Umweltzone soll die Schadstoffbelastung in der Regensburger Innenstadt senken.

Grenzwerte immer wieder überschritten

An der Messstation beim Neuen Rathaus waren immer wieder Überschreitungen der Grenzwerte festgestellt worden. Die Stadt will die Luft auch mit weiteren Maßnahmen verbessern: Die Verkehrsbetriebe haben nur noch Busse mit grüner Plakette und betreiben eine Elektrobuslinie durch die Altstadt. Mit Förderprogrammen unterstützt die Verwaltung außerdem die Anschaffung von Elektrofahrzeugen oder Elektrofahrrädern oder energetische Sanierungen.

Umweltzone: "Kein spürbarer Erfolg"

Der ADAC ist skeptisch: Die Regensburger Umweltzone sei sehr klein, meint Florian Hördegen vom ADAC Südbayern. Zudem gebe es nur noch relativ wenige, sehr alte Fahrzeuge ohne grüne Plakette. Generell seien Umweltzonen in Städten "ohne spürbaren Erfolg" geblieben. Aus Sicht des ADAC verfehlen die Umweltzonen deshalb ihre Wirkung, da sie nicht zu einer nennenswerten Verbesserung der Luftqualität beitragen würden.

Der Automobilclub fordert, "dass alle technischen Möglichkeiten und verkehrstechnischen Optimierungen zur Emissionsminderung ausgeschöpft werden", etwa Nachrüstung von Dieselautos und Baumaschinen, ein attraktiver ÖPNV und intelligente Verkehrsleitsysteme.