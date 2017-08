Sternekoch aus Regensburg Anton Schmaus will DFB-Team zum WM-Titel kochen

Sternekoch Anton Schmaus aus Regensburg, der neue Chefkoch der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft, geht ambitioniert in seinen neuen Job. Er will das DFB-Team bei der WM in Russland zur Titelverteidigung kochen, sagte er im BR-Interview.

Von: Uli Scherr