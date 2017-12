Mitreisen möglich Regensburger Domspatzen reisen erstmals nach Israel

Die Regensburger Domspatzen reisen im September 2018 erstmals in ihrer Geschichte zu einer Konzert- und Pilgerreise nach Israel. Die entsprechenden Planungen sind nun abgeschlossen, teilte Christof Hartmann, der Chormanager der Domspatzen, heute dem Bayerischen Rundfunk mit.

Auf Einladung des Deutschen Botschafters

Anlass der Reise ist das 70-jährige Bestehen des Staates Israel. Das hatte den Deutschen Botschafter in Israel, Clemens von Goetze, zu einer Einladung an die Regensburger Domspatzen bewogen, berichtete Hartmann. Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer sei als "geistlicher Schirmherr" bei der Reise vom 5. bis 12. September mit dabei. Nach Angaben von Hartmann sei die Reise ein "Herzensanliegen" von Domkapellmeister Roland Büchner.

Ablauf steht schon fest

Interessierte haben über das Bayerische Pilgerbüro in München die Möglichkeit, eine Reise zu buchen und damit bei der Reise und den Konzerten und feierlichen Gottesdiensten dabei zu sein. Geplant sind unter anderem eine Bootsfahrt auf dem See Genezareth, Besuche der Geburtsbasilika in Bethlehem und des Bergs der Seligpreisungen, wo Jesus nach dem Bericht der Bibel die Bergpredigt hielt sowie ein Bad im Toten Meer. In Jerusalem sind Visiten in der Grabeskirche, an der Klagemauer und in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem geplant.

Chormanager Hartmann hob in diesem Zusammenhang hervor, dass die Domspatzen bei dieser Reise eine ganze Reihe von Schauplätzen sehen, die im Gesang während der Gottesdienste eine besondere Rolle spielen.

Hitler unterstützte den Chor mit hohen Summen

Die Israel-Reise gilt nicht zuletzt wegen der wechselvollen Geschichte des Chores als hochsensibel. Während der Nazi-Zeit gingen die Domspatzen-Verantwortlichen nicht wirklich auf Distanz zu den NS-Größen. Im Gegenteil: Adolf Hilter persönlich unterstützte den Chor mit hohen Summen aus seinem Privatvermögen, mehrfach traten die Domspatzen vor dem Führer auf.

Regensburger Domspatzen

Die Regensburger Domspatzen sind einer der älteste Knabenchöre der Welt. Als Gründungsjahr gilt 975. Damals ließ Bischof Wolfgang eine Domschule errichten, in der die Schüler eine musikalische und eine allgemeine Ausbildung erhielten. Bis heute gehört die Gestaltung der Liturgie im Dom Sankt Peter in Regensburg zu den Aufgaben des Chors. Die Domspatzen gelten als "singende Botschafter der Stadt"; seit 2002 tragen sie den Titel "Kulturelle Botschafter von Europa", der ihnen von der Europäischen Föderation der Chöre verliehen wurde.