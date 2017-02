Regensburger Bestechungsaffäre Jahn versucht Sponsoren zu beruhigen

Die Vergabe eines ehemaligen Kasernengeländes an den Immobilienunternehmer Tretzel könnte eine Gegenleistung dafür gewesen sein, dass Tretzel den Jahn finanziell fördert. Der Autozulieferer Continental, der Namenssponsor des neuen Regensburger Fußballstadions, will seine Unterstützung überprüfen, wenn sich herausstellt, dass der Club tatsächlich in die Affäre verwickelt ist. Der Hauptsponsor Netto hält dem Jahn weiterhin die Treue und erklärt, dass sein Sponsoring langfristig ausgerichtet ist.

Brief an die Sponsoren

Der SSV Jahn hat unterdessen in einem Brief an Sponsoren und Mitglieder ausdrücklich die Unschuld des Clubs betont. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Bauträger Volker Tretzel vor, dem Verein 1,7 Millionen bezahlt und im Gegenzug von der Stadt den Zuschlag für das Nibelungenareal bekommen zu haben. Das sei nie Thema in Gremien des Jahn gewesen, versichert der Vorstandsvorsitzende Hans Rothammer in dem Brief.

Zweite Plenarsitzung seit Wolbergs' Verhaftung

Benedikt Suttner

Am frühen Abend trifft sich der Regensburger Stadtrat zu seiner zweiten Plenarsitzung seit der Verhaftung von Oberbürgermeister Joachim Wolbergs vor fünf Wochen. Es stehen gleich mehrere Anträge, die die Affäre betreffen, auf der Tagesordnung. So fordert die ÖDP mehr Transparenz, Fraktionschef Benedikt Suttner erwartet einen ausführlichen Bericht der Verwaltung zu allen aktuellen Bauprojekten. Jedes müsse nun auf den Prüfstand gestellt werden, lautet sein Credo.

Die Stadträte der Linken wollen in der Sitzung Grundsatzfragen stellen. Sie haben einen Antrag auf eine aktuelle Stunde des Stadtrats eingereicht, in der es um die weitere Zusammenarbeit des Gremiums gehen soll. Außerdem wollen sie darüber sprechen, wie der Stadtrat als Ganzes die Affäre bewertet.

Posten zu vergeben

Auch um Neubesetzungen wird es gehen: Konkret um jene Posten, die Ex-SPD-Fraktionschef Norbert Hartl niedergelegt hat, nachdem bekannt wurde, dass auch gegen ihn Ermittlungen laufen. Konkret geht es unter anderem um die Neubesetzung von Hartls Amt als Aufsichtsrat der städtischen Sozialwohnungsgesellschaft "Stadtbau GmbH".

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Der Bauträger Volker Tretzel steht im Verdacht, Joachim Wolbergs Parteispenden für dessen SPD-Ortsverein in Höhe von 500.000 Euro zugesichert zu haben, um im Gegenzug bei einer Bauvergabe bevorzugt zu werden. Tatsächlich sollen fast 370.000 Euro über Strohmänner in gestückelten Beträgen unterhalb der Veröffentlichungsgrenze von 10.000 Euro geflossen sein. Außerdem soll Tretzel Wolbergs zugesagt haben, den Fußballclub SSV Jahn Regensburg zu fördern und Wolbergs oder ihm nahestehenden Personen geldwerte Vorteile verschafft haben. Wolbergs, Tretzel und ein ehemaliger Geschäftsführer seines Unternehmens sitzen seit Mitte Januar in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft sieht die Gefahr, dass die Männer weitere sogenannte Verdunkelungshandlungen vornehmen, nachdem sie bereits auf Zeugen eingewirkt und Beweismaterial manipuliert haben sollen. Im Falle Tretzels begründet die Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft zudem durch die Gefahr einer Flucht. Auch gegen Wolbergs Amtsvorgänger Hans Schaidinger (CSU) wird ermittelt. Für Gegenleistungen soll er von dem Bauträger unter anderem einen Beratervertrag mit einem Monatshonorar von 20.000 Euro erhalten haben.

Die Geschichte der Spendenaffäre um OB Joachim Wolbergs