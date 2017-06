Raubüberfall in Regensburger Altstadt Polizei fahndet weiter nach mutmaßlichem Täter

In der Regensburger Innenstadt ist am Morgen eine Spielhalle überfallen worden. Der Täter ist mutmaßlich bewaffnet. Die Polizei fahndet weiter nach dem Mann. Er ist mit einem dreistelligen Euro-Betrag auf der Flucht.

Laut Polizeisprecher Albert Brück waren zu Beginn alle verfügbaren Kräfte im Stadtgebiet im Einsatz. Rund 20 Streifen suchten nach dem Täter. Zum Teil patrouillierten Polizisten mit Maschinenpistolen an den Donaubrücken. Mittlerweile hat die Polizei ihre Präsenz zurückgefahren. Die Kripo Regensburg arbeite an der Spurensicherung, außerdem liefen Zeugenbefragungen, so ein Sprecher.

Beschreibung des Täters

Nach ersten Zeugenaussagen ist der Mann etwa 20 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Der Mann soll zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenpulli und eine Sonnenbrille getragen haben. Er sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter womöglich eine Schusswaffe trägt. Die Beamten warnen davor, verdächtige Personen selbst anzusprechen.