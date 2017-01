Sexuelle Belästigung in Linienbus Regensburger Polizei ermittelt in zwei Fällen

In Regensburg hat eine weitere Frau Anzeige wegen sexueller Belästigung in einem Linienbus erstattet. Nach Aussage der 20-Jährigen hatte sich der Täter am Dienstagabend neben sie gesetzt, sie bedrängt und zweimal an den Beinen berührt.

Von: Marcel Kehrer