Ermittlungen im Korruptionsskandal abgeschlossen Anklage gegen Regensburgs OB Wolbergs erhoben

Über ein Jahr lang haben die Ermittlungen gedauert: Jetzt hat die Regensburger Staatsanwaltschaft in der Schmiergeldaffäre die Ermittlungen abgeschlossen. Mit dem Ergebnis: Die Staatsanwaltschaft erhebt unter anderem Anklage gegen Regensburgs Rathaus-Chef Joachim Wolbergs (SPD).

Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat gegen vier Personen Anklage erhoben. Joachim Wolbergs wird Bestechlichkeit in zwei Fällen vorgeworfen, davon in einem Fall in Tateinheit mit zwei wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen, sowie Vorteilsannahme und fünf Verstöße gegen das Parteiengesetz.

Dem Bauträger Volker Tretzel wird spiegelbildlich Bestechung in zwei Fällen vorgeworfen sowie Vorteilsgewährung und "mittäterschaftliche Beteiligung" an den beiden wettbewerbsbeschränkenden Absprachen und den fünf Verstößen gegen das Parteiengesetz.

Angeklagter Nummer drei ist ein ehemaliger Mitarbeiter des Bauträgers. Bei ihm geht es um Mittäterschaft. Auch im Visier der Ermittler ist der ehemalige Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Norbert Hartl. Ihm wird zur Last gelegt, "Gehilfe bei einer Bestechlichkeit des Oberbürgermeisters und Mittäter bei den Absprachen gewesen zu sein", heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft.

Es gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Von dem Abschluss ausgenommen sind die Ermittlungen gegen den Regensburger Ex-Oberbürgermeister Hans Schaidinger (CSU) sowie zwei weitere Bauträger. Diese dauern noch eine Weile an.

Darum geht es

Der inzwischen suspendierte Oberbürgermeister Wolbergs soll das Bauteam Tretzel (BTT) bei der Vergabe eines früheren Kasernenareals im Oktober 2014 bevorzugt haben. Im Gegenzug soll der Geschäftsführer an die Regensburger SPD Spenden in sechsstelliger Höhe gezahlt sowie Wolbergs und ihm nahestehenden Personen geldwerte Vorteile verschafft haben.

Auch der Fußballverein SSV Jahn Regensburg geriet in den Sumpf. Der Bauträger soll auch hier viel Geld hineingesteckt haben - was Teil der Vereinbarungen zwischen dem Rathaus-Chef und dem Unternehmer gewesen sein soll.

OB lässt Ämter ruhen

Im Januar kam der OB vorübergehend in Untersuchungshaft und wurde vorläufig seines Dienstes enthoben. Die SPD-Stadtratsfraktion stellte sich neu auf, nachdem Norbert Hartl im März zunächst von seinen Ämtern zurück- und schließlich Ende April aus der Fraktion austrat.

Wolbergs hatte Ende März nach langem und massivem Druck aus seiner Partei angekündigt, seine Ämter im SPD-Landesvorstand, als stellvertretender Bezirksvorsitzender und als Unterbezirksvorsitzender ruhen zu lassen. Zugleich holte er zu einem Rundumschlag gegen Medien, Justiz und "manche vermeintliche politische Weggefährten" aus. Schriftlich beklagte er sich über "ehrenrührige Verdächtigungen", "unerträgliche Spekulationen", "permanente Falschmeldungen" und "bewusst gestreute Lügen". Der 46-Jährige beteuert bis heute seine Unschuld.

