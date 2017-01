Junge Fahrer auf dem Land Das haben Verkehrserziehung und Prävention gebracht

In den 80er- und 90er-Jahren machten schreckliche Verkehrsunfälle nach Discobesuchen Schlagzeilen - vor allem in ländlichen Regionen. Wie sieht es heutzutage aus? Ein Beispiel aus dem Landkreis Cham, wo viele junge Leute auf das Auto angewiesen sind.

Eine kleine Straße bei Eschlkam - nachts wenig befahren. Dort starb 2009 ein 18-Jähriger in seinem Auto. Er war allein gegen einen Baum gefahren, vielleicht aus Müdigkeit. Heute steht dort ein Marterl, an dem Polizeihauptkommissar Georg Bayerl manchmal vorbeifährt. "Es wird immer noch gepflegt. Man sieht, die Schmerzen der Eltern sind immer noch da.

Unfälle mit jungen Fahrern rückläufig

Im Landkreis Cham stehen viele Marterl an Straßen, sagt Georg Bayerl. Er ist seit 16 Jahren Verkehrssachbearbeiter für den Landkreis Cham. Jugendliche vom Land sind es gewohnt, ins Auto zu steigen, um zum Beispiel zur Lehrstelle oder zur Arbeit zu fahren. Auch am Wochenende nehmen sie deshalb lieber das Auto als den Discobus. Dieser wird zwar angeboten, aber, wie in vielen Regionen, zu wenig angenommen. 5.000 junge Leute pilgern jedes Wochenende in die Stadt Cham, wo es drei große Diskotheken gibt. Die Unfälle mit jungen Fahrern seien leicht rückläufig.

"Bei Kontrollen stellen wir fest, dass die Autos oft voll belegt sind und der Fahrer meistens nüchtern ist." Georg Bayerl, Verkehrssachbearbeiter für den Landkreis Cham

Im Unterschied zu den 80er-Jahren, wo Alkohol am Steuer noch deutlich öfter vorkam. Inzwischen gilt für Fahranfänger in Deutschland die 0,0 Promille-Grenze. Wer trotzdem erwischt wird, muss zur gefürchteten medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU). Das hat geholfen, meint Bayerl, ebenso wie die Kontrollen und das begleitete Fahren. Andere Risikofaktoren sind schwerer in den Griff zu bekommen.

"Das ist die Unerfahrenheit. Junge Leute sind außerdem auch risikobereiter. Das Gehirn ist, und das ist wissenschaftlich erwiesen, erst mit 27 Jahren erwachsen." Georg Bayerl, Verkehrssachbearbeiter für den Landkreis Cham

"Verkehrserziehung bleibt mühselig"

Polizeihauptkommissar Walter Dendorfer macht jedes Jahr Verkehrserziehung in den Schulen. Die bleibe mühselig. Drogen am Steuer würden zum Beispiel von Jugendlichen unterschätzt, Handy und Smartphone noch viel mehr. "Wir zeigen sogenannte Schockfilme. Was kann passieren, wenn man mit dem Handy am Steuer unterwegs ist", schildert Dendorfer. Von echten Auto-Unfallwracks, wie die Polizei sie in den 90er-Jahren gern vor Diskotheken aufgebaut hat, ist die Polizei dagegen abgekommen.

"Man hat gesehen, dass das nichts bringt. Man stachelt da eher einen falschen Ehrgeiz an." Polizeihauptkommissar Walter Dendorfer

Nicht angepasste Geschwindigkeit, schnelles Fahren, um anzugeben, das ist heute die Hauptunfallursache bei Fahrern unter 25. Walter Dendorfer würde ein Fahrsicherheitstraining zur Pflicht machen, gleich nach der Führerscheinprüfung.