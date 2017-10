Internet-Star aus der Oberpfalz Schäferhund Bruno will Polizeihund werden

Gestatten, Bruno. Alter: sechs Monate, Polizeihund-Anwärter. Der junge belgische Schäferhund, der ausgelassen über den Hundeübungsplatz in Obertraubling bei Regensburg tollt, soll in voraussichtlich einem Jahr seine Prüfung als Diensthund ablegen. Dann soll er in der Oberpfalz als Drogenspürhund eingesetzt werden. Aber bis es soweit ist, haben Bruno und sein Hundeführer Georg Fleischmann noch viel Arbeit vor sich.

"Da gibt es bestimmte Abfolgen, Nasenarbeiten, Fährtensuchen, Stöbern und die Unterordnung. Die Spezialausbildung folgt dann später." Hundeführer Georg Fleischmann

Jeder Lernerfolg wird belohnt

Bruno als kleiner Welpe

Sitz, Platz, bei Fuß: Die grundsätzlichen Befehle heißen bei einem Polizeihund auch nicht anders als bei den zivilen Vierbeinern. Jeder Lernerfolg wird belohnt und mit einem ganz einfachen Trick konditioniert - Klicken. "Ein Knackfrosch. Er muss nur einmal etwas machen, was ich haben will, meinetwegen 'Sitz'. Und dann warte ich, bis er ein Verhalten zeigt, das ich haben möchte. Und in dem Augenblick macht es "klick" und dann kriegt er sein Futter. Wenn die Hunde dieses System verstanden haben, dann kann man alles lernen", sagt Hundeführer Fleischmann.

Nach der Grundausbildung werden die Tiere zu Spezialisten fortgebildet: als Schutzhunde, zum Auffinden von Leichen, oder - wie bei Bruno - als Drogensuchhund. Die Ausbildung findet nicht nur auf dem Trainingsplatz statt. Auch Ausflüge ins Einkaufszentrum oder auf den Bahnhof gehören dazu: "Da gibt es einen Aufzug, eine Rolltreppe, Gitterroste und so weiter. Und das muss man ihnen zeigen. Auch Zug gefahren sind wir schon. Wenn sie das kennen und das Vertrauen haben, dann machen die alles und gehen überall hin."

Herrchen und Hund - eine Lebensgemeinschaft

Bruno und sein Ausbilder

Georg Fleischmann ist seit elf Jahren Polizei-Hundeführer. Derzeit betreut er zwei Tiere: Franka, eine acht Jahre alte Polizeihündin, die bald in Rente gehen darf und eben Bruno ihren Nachfolger - den Diensthund in Ausbildung. Die Verantwortung für die Tiere endet nicht nach Dienstschluss. Herrchen und Hund bilden quasi eine Lebensgemeinschaft. Mit allem, was dazu gehört - gerade wenn es um einen so lebhaften Hund wie Bruno geht.

"Drei Paar Schuhe sind kaputt, Kissen zerfetzt, Plastikmüll im ganzen Garten verteilt: Also die Welt mit seinem Maul und seinen Sinnesorganen entdecken, das kann er perfekt - und das genießt er auch." Hundeführer Georg Fleischmann

Für Herausforderungen vorbereiten

Internet-Star Bruno: Die Polizei Oberpfalz hat fleißig getwittert.

Bruno ist in der Oberpfalz erst der zweite Hund, der schon im Welpenalter auf seine künftige Berufung als Polizeihund vorbereitet wird. Bisher hatte die Bayerische Polizei immer Hunde gekauft, die bereits mindestens ein Jahr alt waren. Dass man jetzt auf jüngere Tiere setzt, ist sinnvoll, sagt Peter Gmelch, er ist beim Polizeipräsidium Oberpfalz zuständig für die Diensthunde. "Das macht auf jeden Fall Sinn. Wir können die Hunde eben im jungen Alter schon für die Herausforderungen prägen, die später im täglichen Dienst auf sie zukommen."

Ein paar Hürden muss der kleine Bruno auf seinem Weg zum Polizeihund noch nehmen. Aber Hundeführer Fleischmann hat ein gutes Gefühl. "Ich hoffe wirklich und bete, dass alles funktioniert bei Bruno. Es sieht auch gut aus."