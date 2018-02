Waldkraiburger Beamtin mit Spürsinn Polizeidackel Olga nutzt Frauchens grüne Uniform

Die Dackelhündin ist also im umgenähten Dienstpullover mit auf Streife.

"Wir haben die neue Uniform bekommen, da dachte ich: Die alte will ich nicht so liegenlassen. Es hatte niemand etwas dagegen - da habe ich sie gleich zum Hauptkommissar gemacht." Polizeimeisterin Marina Gutte.

So bekam der Dienstpullover der Dackelhündin Schulterklappen mit den entsprechenden Abzeichen. Den Beamten in Waldkraiburg macht die 'Kommissarin Olga' viel Spaß, aber der Hund selber ist nicht so begeistert von der grünen Uniform. So trägt sie die Dienstkleidung vor allem zum Fototermin. Ansonsten reicht der jungen Dackelhündin ihr Fell.

Vielleicht darf Olga mit zum Jagen

Für Ermittlungsaufgaben ist Olga nicht vorgesehen. heißt es von der Polizei. Die Hündin sei ein Familienhund. Weil der Ehemann vom Frauchen, der Polizeimeisterin, Jäger ist, könnte es sein, dass sie mit grünem Wams mit auf die Jagd darf.

