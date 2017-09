Nach Drama in Berlin Marathon-Läufer Pflieger sucht "Ersthelfer"

Drei Tage nach seinem dramatischen Aus beim Berlin-Marathon ist Philipp Pflieger, der für LG Telis Finanz Regensburg startet, auf der Suche nach seinem Retter. Via Facebook-Aufruf will der 30-Jährige jenen jungen Mann finden, der ihm am Sonntag nach seinem dritten Schwächeanfall geholfen hat.