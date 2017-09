Kunstwerk in Regensburg Papst-Denkmal wird feierlich enthüllt

An der Schottenkirche in Regensburg wird heute ein Denkmal für den emeritierten Papst Benedikt den XVI. enthüllt. Das Kunstwerk des Eggenfeldener Künstlers Josef Michael Neustifter soll an den Papstbesuch Benedikts 2006 erinnern.

Von: Andreas Wenleder