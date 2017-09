Riesen-Panne an OTH Regensburg Hunderte Studenten zuviel - wegen Tippfehler

An der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) in Regensburg sorgt eine Panne in der Verwaltung für einen problematischen Studentenansturm im kommenden Wintersemester. Statt 150 werden im Fach "Soziale Arbeit" wohl nun 500 Studenten die Hörsäle füllen. Schuld war wohl ein Tippfehler.

Von: Andreas Wenleder