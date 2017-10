350 Studenten mehr als geplant Nach Verwaltungspanne: Andrang auf OTH Regensburg

Die Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Regensburg hat am Vormittag ihre 2700 neuen Erstsemester-Studenten begrüßt – darunter 350 Studierende, die wegen einer Verwaltungspanne unbeabsichtigt zugelassen worden sind.

Die OTH habe alle Vorkehrungen für ein problemloses Wintersemester getroffen, betonte die Hochschulleitung heute bei der Begrüßung der neuen Studenten. Statt etwa 150 sind heuer knapp 500 Erstsemester für den Studiengang "Soziale Arbeit" eingeschrieben. Es soll aber trotzdem nicht zu Engpässen kommen. Der Dekan der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften, Wolfgang Backert, zeigte sich zuversichtlich.

"Wir nehmen im Moment ein Problem nach dem Anderen und arbeiten es ab. Jetzt hatten wir heute den großen Brocken, den Semesterstart, den haben wir schon mal geschafft und die Erstsemester werden sich nach einer Woche wohl auch eingewöhnt haben, die Räume gefunden haben. Jeder hat einen Platz. Es gibt für alle ein Angebot, Studierfähigkeit ist gegeben. Also, von daher bin ich erstmal ziemlich erleichtert." Wolfgang Backert, Dekan

Einer Sprecherin zufolge wurde unter anderem die Zahl der Lehrbeauftragten kurzfristig um 20 auf insgesamt 94 erhöht. Auch gibt es eine zusätzliche Lehrkraft für besondere Aufgaben.

Mehr Andrang in der Mensa und in der Bibliothek

Zudem werden Kurse zum Teil bis zu drei Mal angeboten, Theorievorlesungen werden in größere Hörsäle verlegt. Andere Erstsemester werden der Hochschule zufolge durch die Maßnahmen nicht beeinträchtigt, allerdings dürfte es zu längeren Schlangen in der Mensa und zu mehr Andrang in der Bibliothek kommen.

Probleme bei Praktikumsplätzen

Zugunsten zusätzlicher Einführungskurse sind laut Studierendenvertretung einzelne Kurse für die höheren Semester gestrichen worden. Größere Probleme erwartet die Fachschaft bei der Organisation der Praktikumsplätze, wenn die 500 Studenten in soziale Einrichtungen müssen. Ein Jahr bleibt den Verantwortlichen Zeit, um auch diese Herausforderung zu stemmen.

Fehler im Vergabeportal

Grund für den Ansturm im eigentlich zulassungsbeschränkten Studiengang Soziale Arbeit war ein Fehler in einem bundesweit einheitlichen Vergabeportal. Die Zahl der Studienplätze in Regensburg war zu hoch angeben worden. Der Fehler wurde Mitte September öffentlich. Die Hochschule hatte ihn bereits vier Wochen früher bemerkt, schon damals ließ sich aber nichts mehr korrigieren. Insgesamt studieren rund 11.000 junge Menschen an der OTH.