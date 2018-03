Strichmännchen für Gerettete Sea-Eye malt Menschenkette in Regensburgs Altstadt

13.248 Kreidemännchen haben die Seenotretter von Sea-Eye auf die Straßen der Regensburger Altstadt gemalt. Mit der 22 Kilometer langen Menschenkette will die Initiative an Flüchtlinge im Mittelmeer erinnern. "Paint the Pain" heißt die Kunstaktion, die Silhouetten symbolisieren die Geretteten.

Von: Birgit Gamböck und Siegfried Höhne